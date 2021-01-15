«Евросиб» на 20% увеличил объем обработки контейнеров в Новосибирске

За 2020 год терминально-логистический центр ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» в Новосибирске обработал 803 контейнерных поезда, контейнерооборот составил 107 тысяч TEU, что на 20% превышает показатели прошлого года. Положительная динамика обусловлена расширением географии экспортно-импортных отправок, а также ростом клиентской базы, сообщает пресс-служба компании.

— Увеличение перерабатывающей способности терминала достигнуто за счет усиления технической базы. В 2020 году была построена дополнительная контейнерная площадка 6 га, которая позволила увеличить емкость единовременного хранения контейнеров до 7,5 тысячи TEU. Кроме того, в минувшем году компания провела реконструкцию существующего путевого хозяйства и укладку новых железнодорожных путей общей протяженностью 2 км, — уточнили в пресс-службе.

Росту контейнерооборота способствовал выход компании в новые ниши и сегменты рынка. В частности, в прошлом году была введена в эксплуатацию технологическая схема по законтейнеразации грузов. Сотрудники терминала создали собственное МТУ на перевозку продукции агропромышленного комплекса, что позволило нарастить грузовую базу. Также в производство были внедрены новые технологические решения, благодаря которым удалось сократить время обработки контейнерных поездов.

— В наших планах за 2020-2024 годы — нарастить обработку до 200 тысяч TEU в год, а с 2024 по 2027 год, при подтверждении грузооборота и клиентского спроса, выйти на 250 тысяч TEU в год. При этом емкость терминала составит 9,5 тысячи TEU, — отмечал гендиректор ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» Иван Атемасов, представляя проект.

Напомним, в январе 2020 года компания выходила на инвестсовет Новосибирской области с проектом по увеличению мощностей регионального терминала компании.

После его завершения на новосибирском терминале компании будут обрабатываться 3 пары поездов в сутки (В 2019 году – 1,5 пары). Совокупный объем инвестиций в проект в ценах начала 2020 года составлял 1,8 млрд рублей, из них 500 млн — собственные средства компании. Срок окупаемости — 11 лет. В 2026 году прогнозная выручка от реализации проекта составит 444 млн рублей.

ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» работает на рынке с 1992 года. Управляет диверсифицированным вагонным парком из более чем 14 тысяч единиц подвижного состава, 3 локомотивов. Терминал компании в Новосибирске был сдан в эксплуатацию в 2006 году.