Погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД в 2020 году увеличилась более чем на 8%

Объем погрузки зерна в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в 2020 году превысил 527,5 тыс. тонн, что на 8,1% больше чем в 2019 году, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что в декабре со станций региона отгружено более 66,3 тыс. тонн зерна, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур.

В том числе погрузка зерна на экспорт в прошлом году в Новосибирском регионе ЗСЖД составила 308 тыс. тонн, что в два раза превысило показатель 2019 года. Среди основных импортеров зерновой продукции такие страны, как: Китай (70 тыс. тонн), Монголия (48 тыс. тонн), Казахстан (48 тыс. тонн) и Турция (40 тыс. тонн).