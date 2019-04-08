HoReCa.Siberia объединит шеф-поваров, отельеров мирового класса и предпринимателей

С 10 по 12 апреля 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдут масштабные отраслевые мероприятия в рамках выставки HoReCa.Siberia, не имеющие аналогов в регионе: ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области «Сделано у нас», Открытые чемпионаты Сибири по кулинарии и по пицце, а также отраслевая конференция «HoReCa. Перезагрузка: Отель. Ресторан. Туризм». В мероприятиях примут участие ведущие рестораторы, отельеры, представители бизнеса и власти.
10 апреля
Деловую часть конференции начнут панельной дискуссией с ведущими специалистами отрасли и представителями правительства региона. Участники обсудят экономические тренды, взаимодействие с молодежью, подготовку сектора общепита к молодежному ЧМ по хоккею в 2023 году, озвучат лучшие практики и бизнес стратегии. Далее на дискуссионных площадках будет возможность узнать мнения экспертов о развитии гастрономического туризма, сферы общественного питания в областных районах и развитии местных товаропроизводителей. Участниками пленарного заседания в том числе станут ведущая телеканала «Россия» Елена Николаева и российский хоккеист Дмитрий Затонский.
11 апреля
Во второй день в центре внимания будут темы ресторанного, отельного бизнеса и кейтеринга. Гости смогут подискутировать о несочетаемых продуктах во вкусных блюдах, выстраивании образовательной системы для персонала, продвижении своих компаний и даже посмотреть в действии презентацию инвестиционных проектов с помощью виртуальной реальности.
В этот день проведут соревнования по брейнштормингу «Поколение Z определяет будущее. Новый мир HoReCa». Мозговой штурм проведут среди воспитанников школы предпринимательства для детей и подростков TeenJobs и студентов. Их цель ― создать идею организации фудкорта СТЦ «МЕГА Новосибирск».
На протяжении всех трёх дней будет проходить Открытый Чемпионат Сибири по кулинарии, в рамках которого будут соревноваться 160 поваров, кондитеров и пиццайоло со всей Сибири. В судействе Чемпионата будут работать самые известные профессионалы отрасли: многократный чемпион мира по кондитерскому искусству Елена Шрамко (Москва), главный организатор крупных российских и международных соревнований, руководитель выставки PIR EXPO Елена Меркулова (Москва), судья Всемирной ассоциации шеф-поваров (World chefs — WACS), аттестованный действующий судья российских чемпионатов по кулинарии и сервису, президент Федерации рестораторов и отельеров в Сибири Владимир Бурковский, Президент Федерации Пицца-акробатики России Аркадий Грицевский и многие другие. Победители соревнований уже в октябре будут представлять Сибирь на одноименных Чемпионатах России в рамках выставки PIR в Москве и далее на мировых Чемпионатах.
Параллельно будут проходить мастер- классы в исполнении лучших Сибирских шеф- поваров, которые будут готовить свои блюда из продукции местных фермеров и производителей.
Организаторы мероприятий: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Федерация рестораторов и отельеров Сибири, Группа компаний PIR EXPO (Москва), Сибирская Выставочная Компания. Основной технический партнёр Открытого Чемпионата Сибири: компания «Клен».
Спикеры пленарного заседания:
- Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области;
- Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
- Елена Николаева, телеведущая программ телеканала «Россия», основатель ресторанов «Сезоны. лето/осень/зима/весна», (г. Москва);
- Владимир Бурковский, президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири;
- Владимир Ников, GM гостиницы «Миротель», генеральный менеджер гостиницы «Миротель», вице-президент ФРиО Сибири по международным связям;
- Елена Меркулова, генеральный директор компании PIR Expo (г. Москва);
- Юлия Булейко, исполнительный директор ГК «Линия Вкуса» (г. Казань);
- Сергей Гламазда, директор по развитию новых направлений Nielsen Россия (г. Москва);
- Артур Чистяков, операционный директор Delivery Club (г. Москва);
- Дмитрий Затонский, российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России, лучший снайпер Супер лиги сезонов 1999/2000 и 2004/2005.
Ведущие спикеры 10 апреля:
- Артур Чистяков, операционный директор Delivery Club , (г. Москва);
- Антон Горестов, совладелец сети кафе «Дядя Дёнер», сети отелей и апартаментов AHOTELS, Сети кофеен PRIMETIME;
- Даниил Прицкау, ресторатор, основатель и совладелец New Mexico, Grand café, «Гриль и бутыль», «Жить Хорошо»;
- Дмитрий Клок, коммерческий директор «Cуши Мake»;
- Алексей Яковлев, директор компании «Пицца Синица»;
- Лада Юрченко, директор департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов АИР НСО;
- Александр Сысоев, организатор Российского ресторанного фестиваля, директор по маркетингу «Афиша рестораны» (г. Москва);
- Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
- Владислав Мусиенко,основатель Friends Orchestra;
- Денис Метаев, организатор, координатор открытого чемпионата по пицце 2019, спикер, директор ООО «Папа Карло»;
- Антон Лыков, учредитель розничной сети «Дядя Денер», победитель конкурса «Торговля России 2018» в номинации «Лучший нестационрный торговый объект»
- Арина Никольская, директор выставки Moscow Bar Show (г. Москва).
Ведущие спикеры 11 апреля:
- Александр Бойко, вице-президент ФРиО Сибири по работе с отельерами;
- Яков Пак, товарищ по маркетингу товарищества рестораторов UnoDosTres, эксперт Ассоциации предприятий общественного питания Санкт-Петербурга, автор книги «Книга о вкусном и полезном ресторанном маркетинге»(г. Санкт-Петербург);
- Дмитрий Афиногенов, директор по развитию игорной зоны «Красная поляна» (г. Сочи);
- Елена Николаева, журналист, телеведущая телеканала «Россия», нтервьюер «Сноб», автор книги про стартапы «Делай сегодня», основатель ресторанов «Сезоны. лето/осень/зима/весна»;
- Татьяна Кибирева, президент Первого Клуба Профессионалов Гостеприимства, Член International Executive Housekeepers Association, Inc;
- Ирина Фан-Юнг, президент Гостинично-Туристской Ассоциации, генеральный директор ООО «Отель-Эксперт», член рабочей группы по классификации при Минкультуры РФ, к.пс.н., эксперт по классификации гостиниц и иных средств размещения,(г. Самара);
- Анжелика Бурковская, ресторатор, обладатель Пальмовой ветви (Швейцария), Международного Кубка Кремля, Золотой статуэтки Гемма, лауреат «Гастрономических сезонов» в Монако.
Мозговой штурм 11 апреля организуют: СТЦ «МЕГА Новосибирск», Ingka Centres (ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн») и Школа предпринимателей для детей и подростков TeenJobs.
Судьи Открытых чемпионатов:
- Елена Шрамко, судья-координатор кондитерского конкурса открытого чемпионата Сибири 2019, генеральный директор академии кулинарного искусства «Эксклюзив», член экспертного совета Российской ассоциации кулинаров, член всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS);
- Владимир Бурковский, организатор, судья-координатор открытого чемпионата Сибири 2019, судья Всемирной ассоциации шеф-поваров (World chefs — WACS), аттестованный действующий судья российских чемпионатов по кулинарии и сервису, президент Федерации рестораторов и отельеров в Сибири;
- Анжелика Бурковская, организатор, спикер, судья открытого чемпионата Сибири 2019, судья Всемирной ассоциации шеф-поваров (World chefs – WACS), аттестованный действующий судья российских чемпионатов по кулинарии и сервису, вице-президент ФРИО Сибири по работе с рестораторами
- Елена Меркулова, организатор, судья открытого чемпионата Сибири 2019, совладелец и генеральный директор выставки PIR (г. Москва);
- Наталья Сушкова, судья кондитерского конкурса открытого чемпионата Сибири 2019, шеф-кондитер Федерации рестораторов и Отельеров Сибири, участника и победитель международных соревнований кремлёвского кулинарного кубка, призёр Culinary World Cup в Люксембурге;
- Николай Ильин, судья кулинарного конкурса открытого чемпионата Сибири 2019, шеф-повар, вице-президент ФРИО Сибири, основатель проекта «Гастроинкубатор»;
- Денис Метаев, организатор, координатор открытого чемпионата по пицце 2019, спикер.
Фото: предоставлено организаторами
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