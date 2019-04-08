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«Открытие» создает объединенную банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками страны

  • 08/04/2019, 15:47
Теперь клиенты Банка «Открытие» могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей в себя порядка 20 000 устройств на территории всей страны.

Банк «Открытие»Банк «Открытие» объявил о создании партнерской банкоматной сети с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, Банк ЗЕНИТ и Банк Русский стандарт. Теперь клиенты Банка «Открытие» могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей в себя порядка 20 000 устройств на территории всей страны.

Услуга доступна держателям дебетовых и кредитных карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

— Создание объединенной сети с крупнейшими розничными банками позволит «Открытию» значительно расширить географию обслуживания и обеспечить дополнительные удобства для клиентов, — отмечает Александр Дынин, директор департамента эквайринга ПАО Банк «ФК Открытие». — Мы постоянно работаем над расширением спектра услуг и в этом году планируем также реализовать возможность безкомиссионного внесения денежных средств на карточные счета во всех банкоматах объединенной партнерской сети.

Фото: пресс-служба банка

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