Huawei проведет ИТ-фестиваль в Новосибирске

17 апреля на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ пройдет региональный фестиваль Honor Cup, который проведет компания Huawei в рамках одноименных соревнований, сообщили в пресс-службе университета.

В пресс-службе рассказали, что в этом году соревнования проводятся в следующих номинациях: 345G (Поколения мобильной связи), ITH (Высокоскоростные ИТ-системы), vIP (Технологии и протоколы IP сетей), AI (Искусственный интеллект) и Code (Командное программирование).

— Предстоящий региональный фестиваль в Новосибирске, который соберет на одной площадке около 150 местных представителей академической среды, обучающихся и работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий, позволит участникам воспользоваться интересными возможностями, предоставляемыми компанией Huawei, — говорится в сообщении.

Программа фестиваля включает лекции экспертов Huawei по актуальной технологии 5G и другим направлениям, а также проведение мобильной викторины. Лучшие участники получат ценные призы от компании Huawei. Также гости фестиваля смогут узнать о компании Huawei и ее образовательных и карьерных возможностях для студентов и молодых специалистов, а также получат возможность пройти собеседование с представителем HR-департамента компании Huawei.

В фестивале Honor Cup могут принимать участие студенты, аспиранты, молодые дипломированные специалисты и преподаватели.

Отмечается, что мероприятию присвоен статус специального проекта в рамках Международной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета». Подробнее на IKSMEDIA.RU

Время проведения: 17 апреля.

Honor Cup — это соревнования, организованные компанией Huawei и проходящие с 2015 года с целью повышения мотивации к самообразованию и развитию профессиональных навыков молодых специалистов в сфере ИКТ. В соревнованиях прошлого года приняли участие почти 9000 человек, 12 из которых одержали победу в финале, состоявшемся в ММПЦ МИА «Россия Сегодня». В 2018 году также впервые прошла серия региональных фестивалей, охвативших города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и Томск.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ