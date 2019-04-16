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Новосибирцы задолжали по имущественным налогам почти 1,2 млрд рублей

Неуплата налогов в установленный законодательством срок приводит к дополнительным расходам должников.
  • 16/04/2019, 15:33
Новосибирцы задолжали по имущественным налогам почти 1,2 млрд рублей

По состоянию на 1 апреля, более 226 тысяч требований об уплате налогов свыше 500 рублей направлены новосибирцам, имеющим долг по уплате имущественных налогов, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Общая сумма долга физических лиц, которым адресованы требования, составляет 1,192 млрд руб. (с учетом пени).

Требования на сумму менее 500 руб. планируется направить плательщикам вместе с налоговыми уведомлениями во второй половине года, уточнила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

Кроме того, в I квартале 2019 года в судебные органы направлено более 5 тыс. заявлений о взыскании задолженности за счет имущества должников на общую сумму более 150 млн руб. На их основании налоговыми органами уже получено 400 судебных приказов на сумму более 7 млн руб.

Данные судебные приказы в ближайшее время будут предъявлены для взыскания к счетам должников или в службу судебных приставов. Работа по судебному взысканию долгов будет продолжена, отметили в УФНС.

Отмечается, что неуплата налогов в установленный законодательством срок приводит к дополнительным расходам должников.

В соответствии со ст. 75 Налогового кодекса за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора начисляются пени, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора, в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, подчеркнули в УФНС.

Кроме того, налогоплательщикам придется оплачивать государственную пошлину по делам, рассматриваемым в судах, а в дальнейшем и исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1000 рублей в случае направления судебного приказа в службу судебных приставов.

Фото: редакции

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