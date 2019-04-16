Сбербанк предложил самозанятым программы страхования ответственности и ДМС

ПАО Сбербанк расширил продуктовую линейку для самозанятых страховыми программами, разработанными с учетом специальных потребностей этой категории клиентов. Полис добровольного медицинского страхования решит для самозанятых проблему отсутствия стандартного соцпакета работодателя, а застрахованная ответственность станет важным преимуществом перед конкурентами.

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон о проведении эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых. Эксперимент проходит в четырех пилотных регионах – Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан.

— Категория самозанятых находится в особом фокусе внимания Сбербанка. Недавно мы запустили бесплатный пакет услуг «Свое дело» и сервис по регистрации самозанятых в Сбербанк онлайн, а теперь объявляем о новом предложении – специальных страховых продуктах для этой категории клиентов. Мы предложили самозанятым те продукты, в которых, с нашей точки зрения, у них есть наибольшая потребность. Как правило, у людей, работающих по найму, полис ДМС входит в стандартный соцпакет. Но для самозанятых не менее важно иметь доступ к оперативному и качественному медицинскому обслуживанию. В Сбербанке они могут оформить полис ДМС онлайн как для себя, так и для членов своей семьи. Полис страхования ответственности – это возможность для самозанятых сообщить действующим и потенциальным клиентам о том, что любые непредвиденные ситуации будут оперативно урегулированы при помощи страховой компании. Это – дополнительная гарантия и, соответственно, существенное конкурентное преимущество для самозанятых, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Программа ДМС для самозанятых включает в себя амбулаторно-поликлиническое обслуживание, экстренную стационарную помощь, стоматологию. Помимо очных консультаций, клиенты могут воспользоваться удаленными телемедицинскими консультациями, а также услугами психологической поддержки по телефону. Застрахованным доступно обслуживание более чем в 400 клиниках. Стоимость полиса зависит от выбранной программы, региона и возраста застрахованного и начинается от 12 500 рублей в год. Страховая сумма на одного застрахованного – до 6 млн рублей в год.

Полис страхования ответственности защитит самозанятых от риска профессиональной ошибки, которая повлекла за собой причинение вреда жизни, здоровью или имуществу заказчика. Страховое возмещение по этой программе может достигать 300 000 рублей. Стоимость полиса – от 990 рублей в год. Среди преимуществ программы – дистанционное заявление убытков без посещения офиса страховой компании и оперативное урегулирование.

Страховые полисы оформляются онлайн, процесс оформления занимает не более трех минут. Партнером Сбербанка по страхованию самозанятых выступает компания «Ингосстрах».

Узнать подробнее о новом налоговом режиме, регистрации и ограничениях по его применению, в том числе по видам деятельности и регионам, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте банка.

Фото: редакции