Дорожные работы в Новосибирске рискуют уйти на ноябрь

Работы по ряду объектов улично-дорожной сети в Новосибирске могут уйти на ноябрь. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

— Из 25 объектов в рамках БКАД (Программа «Безопасные и качественные автодороги. — Ред.) на 5 объектах продолжаются работы (3 — реконструкция, 2 — ремонт), — сообщил данные Васильев. — Задача: завершить в октябре. Но, может, уйдем в ноябрь. Там работы по организации дорожного движения. Что касается асфальтобетонных работ, их закончим в октябре. По муниципальной программе из 38 объектов работы на 35 уже завершили. Таким образом из 63 объектов на 55 работы завершены.

— В октябре должны закончить асфальтобетонные работы, чтобы в ноябрь не уходить, — заявил по итогам доклада начальника департамента мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Особое внимание — магистральным объектам. У вас их несколько. Они в завершающей стадии. Но, учитывая погодные условия, надо уделять особое внимание соблюдению технологии и качеству укладки.

В то же время, как было сказано в ходе совещания, уже сейчас погода, мягко говоря, не способствует проведению работ: на протяжении практически всей недели ожидается пасмурная погода, переменная облачность и дожди. Дневная температура составит 5-10 градусов, ночная 1-5 градусов.

Напомним, что в прошлом году часть дорожных работ, что называется, ушла «под снег». В руководстве муниципалитета это связывали с достаточно поздним выделением областных средств и, как следствие, более поздним проведением конкурсных процедур.

По информации мэрии Новосибирска, сейчас в рамках муниципальной программы продолжаются работы на таких объектах, как площадь Маркса, улицах Большевистской и Березовой. В части ремонта тротуаров из 72 объектов завершены работы на 67, дорог частного сектора — из 62 работы завершены на 60.

Ранее редакция сообщала об аврально-ночном режиме дорожных работ.