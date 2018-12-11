Активные работы по возведению ЛДС начнутся в апреле

— Мы завершили разработку проектно-сметной документации по ледовому дворцу спорта и нам удалось получить решение правительства РФ, при поддержке президента, о начале финансирования строительства объекта в 2019 году. Первые работы по подготовке территории уже ведутся. Самая активная строительная стадия начнется с апреля 2019 года, — заявил на итоговой годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Он напомнил, что завершить объект необходимо к середине 2022 года, чтобы до Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года успеть провести тестовые матчи.
— Проектирование объекта завершено. Со дня на день мы ожидаем заключения госэкспертизы, — добавил глава региона.
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