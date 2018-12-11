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Активные работы по возведению ЛДС начнутся в апреле

В ближайшее время регион получит заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации по объекту.
  • 11/12/2018, 20:38
Автор: Юлия Данилова
арена

— Мы завершили разработку проектно-сметной документации по ледовому дворцу спорта и нам удалось получить решение правительства РФ, при поддержке президента, о начале финансирования строительства объекта в 2019 году. Первые работы по подготовке территории уже ведутся. Самая активная строительная стадия начнется с апреля 2019 года, — заявил на итоговой годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что завершить объект необходимо к середине 2022 года, чтобы до Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года успеть провести тестовые матчи.

— Проектирование объекта завершено. Со дня на день мы ожидаем заключения госэкспертизы, — добавил глава региона.

Деньги на ЛДС, СКИФ и перинатальный центр заложили в федеральный бюджет

Травников также отметил, что после ввода в эксплуатацию регионального волейбольного центра, строительство которого началось в 2018 году (вместимость 5 тыс зрителей), реконструкции действующего ледового дворца спорта (увеличение до 7 тыс мест) и строительства нового (10,5 тыс мест) в Новосибирске появятся площадки, которые позволятпроводить мероприятия любого масштаба, как региональные, так и федеральные.

Фото: автора

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