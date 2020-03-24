И.о. главы Мошковского района назначен Сергей Субботин

Губернатор Андрей Травников представил активу Мошковского района исполняющего обязанности главы районной администрации Сергея Субботина, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Новосибирского района.

— Кто-то из вас его неплохо знает, потому что в Новосибирской области он работал уже на разных местах, и в бизнесе, и в политической плоскости, в исполнительной власти. Последний год, даже больше, мы Сергей Николаевича испытывали на очень непростом участке, в соседнем для вас Новосибирском районе. Специфику и особенность этого района вы тоже хорошо знаете. Сергей Николаевич на позиции первого заместителя главы района в Новосибирском сельском показал себя руководителем достаточно взвешенным, конструктивным, не конфликтным, а консолидирующим и объединяющим. Считаю, что для Мошковского района нужен именно такой человек, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.