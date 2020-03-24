При полпреде создан координационный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Сегодня полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание, на котором обсуждалась ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции 2019-nCoV в регионах округа, сообщили в Сибирском ОИЦ.

— На сегодняшний день во всех субъектах Федерации округа введён режим повышенной готовности. По состоянию на 23 марта 2020 года, подтверждено 13 случаев заболевания, под медицинским наблюдением находится более 9 тысяч человек, в том числе в стационарах – 232 человека, — отметил Сергей Меняйло.

В ходе совещания принято решение о создании Координационного штаба при полномочном представителе президента Российской Федерации по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Сибирского федерального округа. Основная задача штаба – выявление проблем и угроз, связанных с распространением инфекции, и незамедлительная реализация мероприятий по их ликвидации, а также принятие решений, направленных на упреждение возможного ухудшения ситуации в округе.

Отмечается, что в состав штаба войдут руководители силовых структур округа, руководители органов Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Новосибирской области, представитель Министерства иностранных дел РФ в г. Новосибирске, руководители Федеральной антимонопольной службы и Государственной инспекции труда в Новосибирской области.

Полномочный представитель главы государства напомнил, что распоряжением Президента России 15 марта 2020 года сформирована рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На уровне Правительства РФ 14 марта текущего года создан Координационный совет по борьбе с распространением нового коронавируса на территории страны. Также в настоящее время во всех субъектах Федерации округа работают оперативные штабы по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Фото: Сибирский ОИЦ