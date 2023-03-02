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И снова Toyota отзывает в России свои авто

  • 02/03/2023, 11:08
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Toyota отзывает в России свои авто
На этот раз речь идет о 22,7 тыс. седанов Avensis, у которых могут возникнуть проблемы с подушками безопасности.

Российское подразделение японского автоконцерна Toyota — ООО «Тойота мотор» — в рамках третьей с начала года отзывной программы в России отзывает 22,712 тыс. седанов Avensis из-за возможных «возрастных» проблем с механизмом срабатывания водительских подушек безопасности, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзывная программа касается автомобилей, проданных с апреля 2003 г. по май 2007 г.

— На некоторых Toyota Avensis в механизме водительской подушки безопасности с течением времени могла уменьшиться плотность вещества пиропатрона, — уточнили в Росстандарте. — Срабатывание подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и в худшем случае — проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля. Это, в свою очередь, может повлечь серьезные травмы водителя и пассажиров автомобиля.

Владельцы вышеупомянутых получат письма от представителей ООО «Тойота мотор» или их проинформируют по телефону.

Однако они и сами могут определить, отзывается ли их машина. Для этого нужно зайти на сайт Росстандарта или обратиться к сервису Auto.ru.

Напомним, Toyota осенью прошлого года заявила о прекращении производства на заводе в Петербурге, запущенном в 2007 году, где выпускались модели Rav-4 и Camry. При этом компания дала обещание сохранить в стране послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети.

В настоящее время петербургский завод японского автоконцерна все еще простаивает, он не передавался другому инвестору.

Минпромторг сообщал, что предприятие проходит консервацию.

Ранее редакция сообщала, что Росстандарт аннулирует документы на автомобили, ввезенные по параллельному импорту.

Фото: pixabay.com — Rusfromspb

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : Росстандарт подушка безопасности отзыв автомобилей Toyota авто Toyota отзывает в России свои авто


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