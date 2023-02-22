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Росстандарт аннулирует документы на автомобили, ввезенные по параллельному импорту

  • 22/02/2023, 17:17
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Росстандарт аннулирует документы на автомобили, ввезенные по параллельному импорту
В ближайшее время к этому процессу может подключиться таможня.

В России началась процедура отзыва свидетельств, которые дают возможность регистрировать машины, ввезенные в страну из-за рубежа.

В результате в зону риска попадают тысячи автовладельцев, которые по сути могут лишиться своих железных коней, приобретенных у «серых» частников, передают «Новые известия».

Издание напоминает, что об этом Росстандарт предупреждал еще осенью 2022 года.

Мера объясняется тем, что автомобили, ввезенные через Дальний Восток, должны проходить процедуру освидетельствования безопасности конструкций транспортных средств. Но в ведомстве стали фиксировать факты выдачи СБКТС без фактической проверки документов, а главное, несоответствие данных в документах и фактических параметров авто.

Так, одна из лабораторий за неделю запросила у государства 15 тыс бланков. Проверить такое количество авто за столь малый период просто не представляется возможным.

В большинстве случаев нарушения относились к занижению мощности автомобиля ради меньшего налога.

Кроме того, президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул, что больше всего «в опасности» авто, ввезенные через Казахстан или Кыргызстан, потому что эти автомобили не соответствуют экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5, а значит, даже в теории не могут быть легализованы в России.

Вскоре к Росстандарту может присоединиться и таможня, добавили в газете.

Автовладельцу, у которого отозвали ПТС скорее всего придется смириться с потерей и машины и денег.

Сделку можно попытаться отменить через суд, однако, если авто приобретено у физлица или фирмы-однодневки, то сделать это скорее всего не получится.

Ранее редакция сообщала, что «Москвич» и «Яндекс» подписали соглашение на поставки в течение 2023 года.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : Росстандарт Параллельный импорт документы на автомобили авто


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