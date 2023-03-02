Рекламодателям

8 Марта – «Международный день женщины-патриотки»

  • 02/03/2023, 11:50
Автор:
Международный день женщины-патриотки
Именно так предложила переименовать Международный женский день политическая партия «Коммунисты России».

Политическая партия «Коммунисты России» предложила поменять название Международного женского дня на Международный день женщины-патриотки. Об этом сообщил агентству РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.

— Направили в правительство России письмо с предложением изменить название Международного женского дня 8 марта. Это наш любимый праздник, и мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнем социальную и гражданственную основу этого праздника… Пусть этот день отныне называется — Международный день женщины-патриотки, —  цитирует издание Малинковича.

Сергей Малинкович добавил, что такой праздник должен касаться не только российских женщин-патриоток, но и «китайских, кубинских, вьетнамских женщин и честных женщин Европы и США».

Ранее редакция сообщала, что КПРФ предлагает поднимать в школах не только флаг России, но и Знамя Победы.

Фото: freepik.com

289

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Международный день женщины-патриотки Коммунисты России 8 марта


Спецоперация на Украине

За дискредитацию участников спецоперации можно лишиться свободы на 15 лет
1/03/23 15:09
1 марта стартует реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников СВО»
28/02/23 16:05
Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу
22/02/23 16:30
Закрытый паевой инвестиционный фонд

Региональный рынок недвижимости присматривается к закрытым паевым инвестиционным фондам

Участники рынка назвали плюсы и минусы использования ЗПИФов.
Читать статью >>
перенос головного офиса РусГидро

«РусГидро» перенесет головной офис в Красноярский край

Начать перевод планируется в следующем году.
Читать статью >>
Экспорт продуктов лесопереработки

Сибирские регионы просят разрешить экспорт продуктов леспрома на местных пунктах пропуска

Сейчас предприятиям отрасли нужно экспортировать свою продукцию через Курганскую область.
Читать статью >>
мемориал Военный городок

Мемориал Военного городка признан объектом монументально-декоративного оформления

Официальный статус позволит городу финансировать его содержание и реставрацию.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

Региональный рынок недвижимости присматривается к закрытым паевым инвестиционным фондам

02/03/2023, 12:00

И снова Toyota отзывает в России свои авто

02/03/2023, 11:08

«РусГидро» перенесет головной офис в Красноярский край

02/03/2023, 10:52

Сибирские регионы просят разрешить экспорт продуктов леспрома на местных пунктах пропуска

02/03/2023, 10:23
Популярное

КПРФ предлагает поднимать в школах не только флаг России

02/03/2023, 10:25

Как бороться с хамством в сфере обслуживания

01/03/2023, 17:03

Мужские и женские имена, которые считаются абсолютно несовместимыми в парах

01/03/2023, 15:50
Новости компаний

Бонусы идут на взлет: «Ростелеком» и «Аэрофлот» стали партнерами

02/03/2023, 12:45

ВТБ на треть нарастил портфель срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса

02/03/2023, 11:02

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

02/03/2023, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска