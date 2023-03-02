8 Марта – «Международный день женщины-патриотки»

Политическая партия «Коммунисты России» предложила поменять название Международного женского дня на Международный день женщины-патриотки. Об этом сообщил агентству РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.

— Направили в правительство России письмо с предложением изменить название Международного женского дня 8 марта. Это наш любимый праздник, и мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнем социальную и гражданственную основу этого праздника… Пусть этот день отныне называется — Международный день женщины-патриотки, — цитирует издание Малинковича.

Сергей Малинкович добавил, что такой праздник должен касаться не только российских женщин-патриоток, но и «китайских, кубинских, вьетнамских женщин и честных женщин Европы и США».

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