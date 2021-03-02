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IEK запустила производство на ПЛП в тестовом режиме

  • 02/03/2021, 19:06
Автор: Юлия Данилова
IEK запустила производство на ПЛП в тестовом режиме
Официальное открытие нового производства запланировано на июнь.

— В Промышленно-логистическом парке Новосибирска завершается строительство первой очереди производственного корпуса компании IEK. Производственная линия уже фактически запущена в эксплуатацию. Они работают в тестовом режиме, — сообщил на заседании инвестсовета области генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

Впрочем, по его словам, официальное открытие нового предприятия компании состоится в июне, после получения всех согласований.

Напомним, строительство завода IEK GROUP в Новосибирске началось в августе 2018 года. Согласно плану, на земельном участке 5,79 га будет развернуто производство пластиковых кабеленесущих систем, построен склад для хранения сырья и готовой продукции. Общая площадь объектов составит 25 000 кв. м. Строительство планировалось завершить в III квартале 2019 года. Потом официальный запуск предприятия был перенесен на первое полугодие 2020 года.

IEK GROUP — российский производитель и поставщик электротехнической и светотехнической продукции. В активе группы около 10 тысяч наименований изделий. Ежегодно на рынок выводится от 500 до 1500 новых видов продукции. Основные производственные площади IEK GROUP расположены в России — в Тульской и Новосибирской областях.

Фото: предоставлено компанией

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Рубрики : Экономика

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Теги : ПЛП инвестиции IEK GROUP


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