IEK запустила производство на ПЛП в тестовом режиме

— В Промышленно-логистическом парке Новосибирска завершается строительство первой очереди производственного корпуса компании IEK. Производственная линия уже фактически запущена в эксплуатацию. Они работают в тестовом режиме, — сообщил на заседании инвестсовета области генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

Впрочем, по его словам, официальное открытие нового предприятия компании состоится в июне, после получения всех согласований.

Напомним, строительство завода IEK GROUP в Новосибирске началось в августе 2018 года. Согласно плану, на земельном участке 5,79 га будет развернуто производство пластиковых кабеленесущих систем, построен склад для хранения сырья и готовой продукции. Общая площадь объектов составит 25 000 кв. м. Строительство планировалось завершить в III квартале 2019 года. Потом официальный запуск предприятия был перенесен на первое полугодие 2020 года.

IEK GROUP — российский производитель и поставщик электротехнической и светотехнической продукции. В активе группы около 10 тысяч наименований изделий. Ежегодно на рынок выводится от 500 до 1500 новых видов продукции. Основные производственные площади IEK GROUP расположены в России — в Тульской и Новосибирской областях.