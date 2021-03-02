Прокуратура нашла в Новосибирском районе крупную незаконную свалку

В Боровском сельсовете Новосибирского района обнаружена несанкционированная свалка площадью в 5 км, которая уже привлекла внимание прокуратуры и стала поводом для судебного разбирательства в отношении Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Новосибирской области и администрации Новосибирского района.

— Прокуратурой Новосибирского района установлено, что в границах Боровского сельсовета находится несанкционированная свалка, состоящая из ТКО, крупногабаритного мусора и строительных отходов, — сообщают в суде. — Истец полагает, что наличие несанкционированных свалок негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды и может вызвать возникновение опасных заболеваний среди населения, привести к загрязнению, засорению, заилению водных объектов и истощению их вод, а также ухудшению состояния среды обитания водных биоресурсов и других объектов животного и растительного мира, чем нарушаются права неопределенного круга лиц.

Результатом рассмотрения дела стало удовлетворение иска прокуратуры о ликвидации объекта со стороны администрации Новосибирского района, для этого ответчику отведен полугодовой срок. При этом администрация Новосибирского района данное судебное решение исполнять не спешит, подготовив, по информации суда, апелляционную жалобу.

— Управление природными ресурсами Бердска зафиксировало отсутствие строительных работ, техники и объектов на месте предполагаемого строительства полигона, — сообщают в городской администрации. — Члены рабочей группы раз в неделю выезжают для проведения контрольных мероприятий. Такое решение принял председатель рабочей группы Евгений Шестернин (Глава администрации Бердска. — Ред.).

Ситуация с точностью до наоборот наблюдается на территории Бердска. Здесь — полное отсутствие даже намеков на ранее предполагаемый полигон ТКО.

Напомним, что вопросы вывоза и утилизации ТКО остаются одними из самых скандальных в Новосибирской области на протяжении нескольких последних лет.