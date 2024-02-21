Игорь Ким выкупит российский бизнес британского банка

Новосибирец Игорь Ким выкупит российский дочерний банк британского HSBC Europe B.V. Распоряжение о специальном решении на совершение сделки 19 февраля подписал президент Владимир Путин.

— В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение акционерным обществом «Экспобанк» сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих «Эйч Эс Би Си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.), — говорится в документе.

Подготовка к сделке началась в июле 2022 года. Изначально HSBC ожидала, что сделка по продаже «Эйч-эс-би-си Банка» будет завершена в первой половине 2023 года. Однако, в октябре 2022 года Владимир Путин запретил без разрешения властей проводить сделки с долями 45 банков, в их числе оказалась и «дочка» HSBC. В своем отчете за второй квартал HSBC отмечала, что перенесла срок продажи «дочки» на вторую половину 2023 года, затем — на 2024 год. Убытки от продажи российского бизнеса HSBC оценивало в 300 млн долларов США.

По данным Seldon Basis, ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» создано в Москве в 1996 году. Уставной капитал — 6,89 млрд рублей. Учредителем компании стало нидерландское юридическое лицо Эйч-Эс-Би-Си Европа Б.В. Председателем правления банка является Грегори Гарнье. По состоянию на июнь 2021 года совокупные активы подразделения составляли 89,9 миллиарда рублей (1,4 миллиарда долларов). В 2011 году банк свернул розничный бизнес в России и обслуживал в основном корпоративных клиентов. С 27 октября 2023 года HSBC приостановил перевод денег своим корпоративным клиентам, связанным с Россией и Белоруссией.

Игорь Ким — член совета директоров и совладелец «Экспобанка» (ему принадлежит 76,39% акций). Кредитная организация представлена в более чем 50 городах России. В конце прошлого года банк попал под санкции США. «Экспобанк» активно скупает активы зарубежных банков, которые уходят из России: представительства Barclays, HSBC, Santander, Yapi ve Kredi и др. Также он владеет несколькими компаниями группы «Астон». В Новосибирске это АО «АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43», которая занимается строительством. В сентябре 2023 года под контроль Игоря Кима и его партнеров перешел завод по производству грузовиков Volvo Trucks в Калуге («Стоков Машинное Оборудование») и ряд других дочерних структур шведского автоконцерна в России.

Ранее редакция сообщала, что новосибирец Игорь Ким создаст в Казахстане Safe Bank.