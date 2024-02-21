Новосибирская область готова к новому этапу реализации национальных проектов

— Я ориентировал своих коллег подвести итоги прошедших пяти-шести лет, сформулировать задачи, ориентиры на более длинный период, чем год. <…> Идёт пересборка национальных проектов, которые были запущены по инициативе Президента России в 2018 году. Какие-то нацпроекты заканчивают своё действие в 2024-м, какие-то продлены до 26-го и даже до 30-го года – отдельные федеральные программы. В любом случае они потребуют актуализации. И сегодня правительство Российской Федерации вместе с администрацией Президента этим активно занимаются, — отметил глава региона.

Реализация национальных проектов «Образование», «Демография» позволили развернуть в Новосибирской области масштабное строительство объектов образования. С 2018 по 2024 годы в Новосибирской области введены в эксплуатацию 29 школ проектной мощностью 21184 места. В 2024 году запланирован ввод вводим еще 15 школ, на 10650 мест.

Растет количество мер социальной поддержки жителей Новосибирской области. Сейчас министерством труда и социального развития предоставляются 106 мер поддержки. За прошедшие годы значительно изменена действующая в регионе инфраструктура поддержки семей с детьми. В результате проводимой работы общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 16%. Сохраняется стабильный рост общего количества многодетных семей и детей в них.

Благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» на территории региона строятся новые объекты: поликлиники, поликлинические отделения, врачебные амбулатории и ФАПы. В 2023 году сданы в эксплуатацию 10 крупных объектов здравоохранения. Продолжается строительство детской поликлиники в городе Барабинск, поликлиник в городах Обь и Чулым, реконструкция поликлиник в Колывани, Красноозерке и Кочках, ввод объектов запланирован на 2024 год.

По поручению Президента реализуется федеральный проект «Спорт-норма жизни» и его региональный сегмент. Количество инфраструктурных объектов для занятий спортом в Новосибирской области в период с 2019 по 2023 год возросло на 1238 объектов, из них более 200 объектов – создано в 2023 году.