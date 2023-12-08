Новосибирец Игорь Ким создаст в Казахстане Safe Bank

Сибиряк Игорь Ким хочет создать в Казахстане Safe Bank. Исполнительный орган Safe Bank будет находиться в Алматы. Об этом сообщает казахское отделение Forbes.

Для этого Ким планирует реорганизовать принадлежащую ему (МФО) «Береке» в банк. Решение уже принято в октябре.

— Одновременно с реорганизацией начата процедура по обретению единственным акционером статуса крупного участника банка, — говорится в сообщении.

После получения банковской лицензии, будет утвержден бизнес-план банка и одобрен проект его устава.

Напомним, что Игорь Ким — член совета директоров и совладелец Экспобанка (ему принадлежит 76,39% акций), также он владеет несколькими компаниями группы «Астон». В Новосибирске это АО «АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43», которая занимается строительством.

Ранее редакция сообщала о том, что Игорь Ким приобрел лизинговую компанию Mitsubishi.