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Игорь Толстых назначен начальником «Сибуправтодор»

  • 17/09/2024, 12:15
Автор: Юлия Данилова
Игорь Толстых назначен начальником «Сибуправтодор»
Он сменил на этой должности Дмитрия Тулеева.

Игорь Толстых назначен начальником «Сибуправтодор»Приказом Федерального дорожного агентства Игорь Толстых назначен на должность начальника ФКУ «Сибуправтодор». Напомним, в течение 20 лет «Сибуправтодор» возглавлял Дмитрий Тулеев.

В организациях дорожного хозяйства Игорь толстых работает более 20 лет, из них два года — в ФКУ Упрдор «Лена» и 14 лет — в ФКУ Упрдор «Вилюй», уточнили в пресс-службе «Сибуправтодора».

С октября 2008 по июнь 2010 года он занимал должность ведущего инженера, эксперта дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Лена». А с июня 2010 по сентябрь 2013 года – должность ведущего эксперта дорожного хозяйства, начальника отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Вилюй». С сентября 2013 по сентябрь 2024 года был заместителем начальника ФКУ Упрдор «Вилюй».

Ранее редакция сообщала о том, что назначен глава администрации Дзержинского района Новосибирска. 

Фото Infopro54, автор- Gensa Gensa

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сибуправтодор назначение


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