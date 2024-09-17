Игорь Толстых назначен начальником «Сибуправтодор»

Приказом Федерального дорожного агентства Игорь Толстых назначен на должность начальника ФКУ «Сибуправтодор». Напомним, в течение 20 лет «Сибуправтодор» возглавлял Дмитрий Тулеев.
В организациях дорожного хозяйства Игорь толстых работает более 20 лет, из них два года — в ФКУ Упрдор «Лена» и 14 лет — в ФКУ Упрдор «Вилюй», уточнили в пресс-службе «Сибуправтодора».
С октября 2008 по июнь 2010 года он занимал должность ведущего инженера, эксперта дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Лена». А с июня 2010 по сентябрь 2013 года – должность ведущего эксперта дорожного хозяйства, начальника отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Вилюй». С сентября 2013 по сентябрь 2024 года был заместителем начальника ФКУ Упрдор «Вилюй».
Ранее редакция сообщала о том, что назначен глава администрации Дзержинского района Новосибирска.
Фото Infopro54, автор- Gensa Gensa
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