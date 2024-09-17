Икону Александра Невского передали Герою России из Новосибирской области

Икону Александра Невского передали на СВО Герою России из мотострелкового батальона.

Икону в Народный фронт принес художник-иконописец. Он освятил ее в Астанинской и Алматинской Епархии Успенского Собора Астаны. Иконописец наказал передать икону в морскую пехоту или штурмовикам.

Стоит отметить, что Александр Невский считается покровителем Сухопутных войск и морской пехоты.

Наказ был выполнен в ходе гуманитарной миссии.

– Икону мы передали в 35-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, – говорится в сообщении Народного фронта Новосибирской области.

Ее принял Герой России из Купино Михаил Петелин.

– Мы обязательно победим. Огромное вам спасибо и привет из-за ленточки, – сказал Петелин.

Ранее редакция сообщала о том, что чудо с иконой Георгия Победоносца произошло в храме под Новосибирском.