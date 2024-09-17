Главой Дзержинского района назначен Константин Соболев. Он приступил к своим обязанностям с 17 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Константин Соболев сменил на этом посту Александра Рудских, который в июле этого года ушел в отпуск «с последующим увольнением». Он руководил районом с 2020 года. В начале августа стало известно о его назначении на должность директора ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Напомним, весной в отставку в связи с выходом на пенсию ушел глава Центрального округа Сергей Канунников. 10 июля на этот пост назначен Владимир Захаров. До 5 июля он был директором бердского муниципального учреждения «Управление ЖКХ».

Также был уволен глава Октябрьского района Александр Колмаков (проработал в мэрии более 10 лет). 15 июля руководителем района назначен Федор Каравайцев.

Константину Соболеву 50 лет. Он окончил Новосибирский государственный технический университет. Работал в сфере цифровизации.

Ранее редакция сообщала, что Иван Ивашина назначен временным главой строительного департамента мэрии Новосибирска. Ранее он работал замом Алексея Кондратьева.