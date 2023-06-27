Игрушки, пропагандирующие многодетность, могут стать очередной мерой по улучшению демографической ситуации в стране

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился с предложением создать линейку детских игрушек, пропагандирующих многодетность, к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову, пишет RT. В частности, речь идет о кукольных наборах, в составе которых есть мама, папа и три-четыре ребенка разных возрастов.

Ветров уверен, что игрушки обладают воспитательной функцией для детей, поэтому вполне вероятно, что они могут повлиять на формирование положительного отношения к многодетным семьям. Он считает, что это не даст сиюминутного результата, однако создаст базу для демографического подъема через 20-30 лет.

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