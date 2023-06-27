ФСБ закрыла уголовное дело на Евгения Пригожина

ФСБ РФ прекратила дело в отношении частной военной компании «Вагнер» о вооружённом мятеже. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

— В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, — сообщают в отделе. — С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Напомним, что о возбуждении дела стало известно 23 июня. Поводом послужило появление в Ростове подразделений ЧВК «Вагнера», а также последующим движением вагнеровцев в Москву. Как сообщал в своём телеграмм-канале основатель «Вагнера» Евгений Пригожин поводом для такой акции стало решение федеральных властей о закрытии ЧВК. При этом бойцы, по словам Пригожина, не собирались проливать кровь и свергать власть, а только хотели продемонстрировать свой протест.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал прекращение уголовного дела. К этому времени к решению ситуации подключился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который лично провёл переговоры с Пригожиным. В настоящее время ЧВК «Вагнер» отошла на боевые позиции, а её отделения в регионах России возобновили работу и приём людей.

Ранее редакция сообщала о планах Евгения Пригожина по созданию в регионах страны школы военкоров.