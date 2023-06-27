Желающих освоить 905 млн рублей на строительстве школы в Татарске не нашлось

В Новосибирске подведены итоги аукциона на строительство школы в Татарске. Желающих участвовать в конкурсе не нашлось. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляла 905 млн рублей. Финансировать проект предполагалось из областного бюджета Новосибирской области. Работы необходимо было завершить в 2025 году.

В работы входило строительство четырехэтажного здания общей площадью 35 тысяч кв метров по адресу переулок Лермонтова, дом 16. Кроме того, проектом предусмотрено строительство котельной.

Напомним, здание школы №5 в Татарске построено в 1937 году. О необходимости строительства нового корпуса говорится с 2019 года. В 2021 году из регионального бюджета были выделены деньги на проектирование объекта, под него зарезервирован земельный участок, запланирована подъездная дорога и другие коммуникации.

По данным правительства Новосибирской области, на 2023 год в регионе запланировано строительство 14 школ проектной мощностью свыше 10 тыс. мест, из них 10 школ на 8,6 тысяч мест в Новосибирске. За пять лет (с 2018 по 2022 год) введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью более 17,8 тыс. мест.

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