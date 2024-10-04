II ежегодный научно-производственный форум «Золотая Долина-2024» состоится в НГУ

Организованное Новосибирским государственным университетом событие при поддержке межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», регионального правительства, Ассоциации выпускников НГУ, технопарка Новосибирского Академгородка, СО РАН и Совета ректоров вузов города Новосибирска призвано определить направления и механизмы взаимодействия науки и индустрии по созданию новых технологий и материалов, обеспечению потребности в профессионалах, способных быстро и квалифицированно решать сложные и актуальные задачи.

По словам директора Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александра Люлько, в этом году основным элементом Форума будет решение вопросов дальнейшего взаимодействия науки и производства с упором на совместное решение задач импортозамещения и создания высокотехнологичных продуктов.

Форум «Золотая Долина 2024» включает целый ряд тематических секций, среди них — «Беспилотные авиационные системы», «Машиностроение и приборостроение», «Энергетика», «ИИ в промышленности и робототехника», «Авиация», «Медицина и фармацевтическая промышленность», «Сельское хозяйство», «Технологии «умного города». Строительство», «Кадры для индустрии».

Помимо деловой программы, в рамках Форума будет также представлена выставка новейших научных разработок и передовых индустриальных достижений.

Первый Форум, который состоялся в минувшем году, собрал более 1000 участников. По его результатам ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук заявил, что такие мероприятия станут регулярными, чтобы с их помощью обеспечивать технологический суверенитет России.