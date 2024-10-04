Общественники отменили деструктивный концерт Voskresenskii в Новосибирске

Новосибирские общественники отменили концерт белорусского рэпера Евгения Островского, выступающего под псевдонимом Voskresenskii.

Выступление должно было состояться в «Подземке» 5 октября.

— Тихо и незаметно для нашего города прошла очередная отмена скандального исполнителя, который должен был развращать молодёжь и унижать, превращать в «кусок мяса» наших девушек и женщин, — рассказал глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

К активистам обратился один из родителей, чей 15-летний сын собирался пойти на концерт Voskresenskii. Отец попросил посодействовать в отмене концерта «деструктивного исполнителя».

— Я связался с Александром Гинтером, хозяином этого помещения, вопрос решил сам собой, этот «певец» в нашем городе рот открывать не будет, — написал глава Союза отцов у себя на странице в «ВКонтакте».

Ранее редакция сообщала о том, что концерт рэпера Slim отменен в Новосибирске.