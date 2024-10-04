Завод упаковки 2.0 построят на территории ПЛП «Южный»

На территорию промышленно-логистического парка «Южный» заходит еще один резидент – ООО «Завод упаковки». Здесь собираются построить цех по производству гибкой упаковки. Общая стоимость проекта составляет 150 млн руб. Площадь участка, отведенного под строительство — 1,5 гектара. На производстве планируется создать 25 рабочих мест.

Как обещает инвестор, проект будет реализован за полтора года. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области.

— Увеличение площади и мощности, наличие необходимой инфраструктуры позволят нам внедрять новые производственные технологии и наравне с уже проверенным ассортиментом выпускать новую продукцию, — пояснил заместитель управляющего ООО «Завод упаковки» Павел Коптев.

Строительство цеха он объяснил необходимостью расширения производственных площадей и улучшения качества рабочего пространства.

— Мы рассматривали несколько вариантов и остановились на ПЛП «Южный», так как поняли, что наши желания и вектор движения совпадают, — добавил Коптев.

Помимо прочего, строительство цеха станет одним из решений проблемы дефицита упаковки на территории региона.

Напомним, еще в марте 2022 года новосибирские молокопереработчики столкнулись с дефицитом этого вида тары. К середине года было заявлено, что Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки. Тогда об этом заявляли эксперты аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Но в нашем регионе дефицит сохранялся.

Стоит отметить, что строительство нового цеха на территории ПЛП «Южный» — это один из шести проектов, о реализации которых на форуме «ИнПарк-2024» договорились Корпорация развития Новосибирской области и УК «Промышленно-логистический парк Новосибирской области» (ПЛП «Южный»).

Компания «Завод упаковки» зарегистрирована в феврале 2015 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем предприятия является Наталья Коптева. Выручка компании по итогам 2023 года составила 459 млн руб., прибыль 104 млн руб. (+23% к 2022 году).

Ранее редакция сообщала о том, что во втором квартале 2025 года в Новосибирске запустят завод по переработке масличных культур.