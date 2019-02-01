ИКЕА начнет принимать в переработку текстильные изделия

Компания ИКЕА объявляет о расширении сервиса по приему текстиля в магазинах по всей России. С 1 февраля 2019 года посетители могут сдать не только ненужное постельное белье, но и любые другие текстильные изделия, за исключением ковров и одежды, сообщили в пресс-службе компании.

Сервис по приему постельного белья для повторного использования и переработки был запущен во всех магазинах ИКЕА в 2018 году. Он очень понравился посетителям, и компания приняла решение расширить перечень изделий, которые можно принести в магазины. Теперь в переработку принимаются гардины, тюль, скатерти, тканевые салфетки, декоративные наволочки, полотенца, халаты и, конечно, постельное белье.

Отмечается, что весь собранный текстиль компания передаст партнеру акции – благотворительному фонду «Второе дыхание».

— Сотрудники фонда отсортируют изделия по составу ткани и степени изношенности. Вещи в хорошем состоянии будут постираны и переданы малоимущим семьям в разных регионах России. Непригодные для дальнейшей службы вещи из хлопка порежут на ветошь и салфетки, которые можно использовать на заводах, в автосервисах, типографиях и лабораториях. Изделия с высоким содержанием синтетики станут шумо- и теплоизоляционным материалом, — рассказали в ИКЕА.

В компании подчеркнули, что с момента запуска сервиса по приему постельного белья для повторного использования и переработки было собрано 57 тонн постельного белья. Из них 80% – около 45 тонн – оказалось непригодным для повторного использования и пошло на различные виды переработки. Остальное белье, около 15%, или 9 тонн, было передано на благотворительность.

Фото: предоставлено пресс-службой компании