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«Ангиолайн» планирует запустить производство в Кольцово в августе

На новой площадке будет организован выпуск аортального клапана, стент-ретривера для извлечения тромбов, аортального стент-графта.
  • 01/02/2019, 12:24
Автор: Юлия Данилова
Angioline
С запуском нового производства у компании появится возможность как минимум удвоить выпуск коронарных стентов, чтобы удовлетворить потребности Российской Федерации.

— На новом объекте мы должны закончить строительные работы к середине марта. После этого начнется этап получения лицензии на медицинское производство и монтаж оборудования. Надеемся, что все документы будут готовы в июле, а в августе мы запустим производство, —  рассказал InfoPro54 директор ООО «Ангиолайн» (Angiolaline) Андрей Кудряшов.

По его словам, с запуском нового производства у компании появится возможность как минимум удвоить выпуск коронарных стентов, чтобы удовлетворить потребности Российской Федерации.

«Ангиолайн» вложит от 500 млн в новое производство и оборудование

— В 2018 году в России приобретено 284 тысячи стентов, мы отгрузили 62 тысячи, хотя уже сейчас можем выпускать на площадке в Академгородке около 120 тысяч в год, — говорит Кудряшов. — Рынок стентов достаточно сложный, так как многие медицинские центры, в силу разных причин, предпочитают закупать импортную продукцию, даже по завышенным ценам — до 30%. В то же время мы видим, что зарубежные производители, увидев, что наша продукция соответствует лучшим мировым стандартам, но при этом дешевле, начали пересматривать свои цены.

По его словам, с учетом компании ООО «Стентекс» (Совместное предприятие мирового лидера в области медицинских технологий Medtronic plc и группы компаний «Ренова». — Ред.) сегодня от 25 до 40% рынка России обеспечено стентами отечественного производства. Впрочем, Кудряшов отмечает, что это условный показатель, так как «Стентекс» выпускает свою продукцию в Ирландии.

— О прогнозах на 2019 год говорить рано. К примеру, появилась информация, что производство «Стентекс» может закрыться. Если это произойдет, то нам, возможно, удастся нарастить свою долю до 40%. Если «Стентекс» останется, то совместно мы вполне можем увеличить долю российской продукции на сегменте коронарных стентов до 50%, — не исключает собеседник InfoPro54.

Закон о закупках сдерживает развитие высокотехнологичной медицины

Говоря о планах выхода на зарубежные рынки, Андрей Кудряшов честно признает, что это сделать будет крайне сложно, так как российских производителей медицинских изделий на них никто не ждет.

— У нас уже есть продажи за рубеж, но это скорее имиджевые сделки, чем серьезный бизнес. Во многих странах есть собственные производители медизделий, и они контролируют локальные рынки, где очень высокая конкуренция, — рассуждает он. — Для того чтобы выйти на любой зарубежный рынок, нужно иметь такое преимущество, как возможность демпинговать. А для этого компания должна иметь в своей стране хорошие позиции и заработать на то, чтобы субсидировать зарубежные продажи.

«Ангиолайн» получил выручку 780 млн руб

Впрочем, Кудряшов не исключает, что за рубежом может быть востребована новая продукция, которую компания планирует выпускать на площадке в Кольцово. В 2019 году «Ангиолайн» намерен начать выпуск аортального клапана, стент-ретривера для извлечения тромбов, аортального стент-графта. Сейчас эти изделия проходят регистрацию и после монтажа линий будут сразу запущены в производство.

— В 2019 году начнется наша совместная работа с НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина по внедрению продуктов в медицинскую практику. Для того чтобы с ними работать, у врачей должны быть соответствующие навыки и высокая квалификация. Предполагаем, что на базе клиники будут проходить обучающие курсы для врачей из других регионов или специалисты НМИЦ будут выезжать в другие территории с обучающими семинарами, — поясняет Андрей Кудряшов.

Компания ООО «Ангиолайн» основана в 2007 году. С 2008 года начала производство коронарных баллонных катетеров «Колибри» и коронарных баллонорасширяемых стентов «Синус». В 2011 году запущено в производство более 15 видов принадлежностей для проведения операций коронарной ангиопластики и стентирования. Также в 2011 году компания разработала первый отечественный коронарный стент с лекарственным покрытием «Калипсо». Производственные мощности находятся в технопарке Академгородка, говорится на сайте компании. В 2017 году «Ангиолайн» приступил к строительству новой площадки на территории Биотехнопарка с общим объемом инвестиций около 0,5 млрд рублей. После запуска объекта к 2021 году выручка по группе компаний составит 6,1 млрд рублей, по проекту — около 4 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд.

Фото: автора

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