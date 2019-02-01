«Ангиолайн» планирует запустить производство в Кольцово в августе

— На новом объекте мы должны закончить строительные работы к середине марта. После этого начнется этап получения лицензии на медицинское производство и монтаж оборудования. Надеемся, что все документы будут готовы в июле, а в августе мы запустим производство, — рассказал InfoPro54 директор ООО «Ангиолайн» (Angiolaline) Андрей Кудряшов.

По его словам, с запуском нового производства у компании появится возможность как минимум удвоить выпуск коронарных стентов, чтобы удовлетворить потребности Российской Федерации.

По его словам, с учетом компании ООО «Стентекс» (Совместное предприятие мирового лидера в области медицинских технологий Medtronic plc и группы компаний «Ренова». — Ред.) сегодня от 25 до 40% рынка России обеспечено стентами отечественного производства. Впрочем, Кудряшов отмечает, что это условный показатель, так как «Стентекс» выпускает свою продукцию в Ирландии.

— О прогнозах на 2019 год говорить рано. К примеру, появилась информация, что производство «Стентекс» может закрыться. Если это произойдет, то нам, возможно, удастся нарастить свою долю до 40%. Если «Стентекс» останется, то совместно мы вполне можем увеличить долю российской продукции на сегменте коронарных стентов до 50%, — не исключает собеседник InfoPro54.

— У нас уже есть продажи за рубеж, но это скорее имиджевые сделки, чем серьезный бизнес. Во многих странах есть собственные производители медизделий, и они контролируют локальные рынки, где очень высокая конкуренция, — рассуждает он. — Для того чтобы выйти на любой зарубежный рынок, нужно иметь такое преимущество, как возможность демпинговать. А для этого компания должна иметь в своей стране хорошие позиции и заработать на то, чтобы субсидировать зарубежные продажи.

Говоря о планах выхода на зарубежные рынки, Андрей Кудряшов честно признает, что это сделать будет крайне сложно, так как российских производителей медицинских изделий на них никто не ждет.

— В 2019 году начнется наша совместная работа с НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина по внедрению продуктов в медицинскую практику. Для того чтобы с ними работать, у врачей должны быть соответствующие навыки и высокая квалификация. Предполагаем, что на базе клиники будут проходить обучающие курсы для врачей из других регионов или специалисты НМИЦ будут выезжать в другие территории с обучающими семинарами, — поясняет Андрей Кудряшов.

Впрочем, Кудряшов не исключает, что за рубежом может быть востребована новая продукция, которую компания планирует выпускать на площадке в Кольцово. В 2019 году «Ангиолайн» намерен начать выпуск аортального клапана, стент-ретривера для извлечения тромбов, аортального стент-графта. Сейчас эти изделия проходят регистрацию и после монтажа линий будут сразу запущены в производство.

Компания ООО «Ангиолайн» основана в 2007 году. С 2008 года начала производство коронарных баллонных катетеров «Колибри» и коронарных баллонорасширяемых стентов «Синус». В 2011 году запущено в производство более 15 видов принадлежностей для проведения операций коронарной ангиопластики и стентирования. Также в 2011 году компания разработала первый отечественный коронарный стент с лекарственным покрытием «Калипсо». Производственные мощности находятся в технопарке Академгородка, говорится на сайте компании. В 2017 году «Ангиолайн» приступил к строительству новой площадки на территории Биотехнопарка с общим объемом инвестиций около 0,5 млрд рублей. После запуска объекта к 2021 году выручка по группе компаний составит 6,1 млрд рублей, по проекту — около 4 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд.

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