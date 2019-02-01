Первая экспортная поставка гороха из Новосибирской области отправлена в Непал

В январе 2019 года инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области провели досмотр и отбор образцов пяти партий гороха с целью установления ее фитосанитарного состояния и соответствия показателей качества и безопасности для отгрузки в Непал, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По результатам экспертиз в подведомственной лаборатории Россельхознадзора – ФГБУ «Новосибирская МВЛ» — карантинные организмы в горохе, выращенном в Тогучинском районе Новосибирской области, не выявлены. Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты на партии гороха общим весом 115 тонн для перевозки в Непал, — рассказали в Россельхознадзоре..

Отмечается, что в целом с начала текущего года из Новосибирской области экспортировано уже более 4 тысяч тонн гороха в Латвию, Пакистан и Индию. Качество и безопасность отгружаемой на экспорт зерновой продукции подтверждены всеми необходимыми документами.

Фото: pixabay.com, автор- Devanath