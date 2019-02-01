 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Первая экспортная поставка гороха из Новосибирской области отправлена в Непал

Фитосанитарные сертификаты выданы на партии гороха общим весом 115 тонн.
  • 01/02/2019, 12:19
pea

В январе 2019 года инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области провели досмотр и отбор образцов пяти партий гороха с целью установления ее фитосанитарного состояния и соответствия показателей качества и безопасности для отгрузки в Непал, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По результатам экспертиз в подведомственной лаборатории Россельхознадзора – ФГБУ «Новосибирская МВЛ» — карантинные организмы в горохе, выращенном в Тогучинском районе Новосибирской области, не выявлены. Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты на партии гороха общим весом 115 тонн для перевозки в Непал, — рассказали в Россельхознадзоре..

Отмечается, что в целом с начала текущего года из Новосибирской области экспортировано уже более 4 тысяч тонн гороха в Латвию, Пакистан и Индию. Качество и безопасность отгружаемой на экспорт зерновой продукции подтверждены всеми необходимыми документами.

Фото: pixabay.com, автор- Devanath

Популярное с сайта

Конкурс на разработку проекта детской площадки в Центральном парке стартовал в Новосибирске

01/02/2019, 16:35
Представить свой проект можно до 31 марта 2019 года.

Эксперты «Ситилинк» регистрируют в Новосибирске рост покупок на ТВ-приставки

01/02/2019, 14:24
Помимо ТВ-приставок новосибирцы покупали больше телевизоров.

Кредитный рейтинг Новосибирска остался на уровне «ВВ» со «Стабильным» прогнозом

01/02/2019, 12:28
Одним из рейтинговых факторов стал положительный текущий баланс и возможность держать дефицит бюджета под контролем в среднесрочной перспективе

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

В новосибирскую недвижимость покупатели вложили 70 млрд ипотечных рублей

01/02/2019, 18:57

Записаться к врачу через электронные сервисы станет легче

01/02/2019, 18:43

Новосибирские предприниматели получили в банках 188 млрд рублей

01/02/2019, 18:37

«СКИФу» дали землю

01/02/2019, 18:33

Город Бердск вошел в проект «Академгородок 2.0»

01/02/2019, 17:41

Конкурс на разработку проекта детской площадки в Центральном парке стартовал в Новосибирске

01/02/2019, 16:35

Эксперты «Ситилинк» регистрируют в Новосибирске рост покупок на ТВ-приставки

01/02/2019, 14:24

Кредитный рейтинг Новосибирска остался на уровне «ВВ» со «Стабильным» прогнозом

01/02/2019, 12:28

«Ангиолайн» планирует запустить производство в Кольцово в августе

01/02/2019, 12:24

ИКЕА начнет принимать в переработку текстильные изделия

01/02/2019, 12:22

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×