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IKEA в Новосибирске отозвала уведомление о простое на предприятии

  • 25/03/2022, 10:44
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IKEA в Новосибирске отозвала уведомление о простое на предприятии
Решение связано с тем, что «работники фактически осуществляли деятельность, не связанную с обслуживанием клиентов, на складах предприятия и на самом предприятии».

Компания IKEA в Новосибирске, где занято более 500 сотрудников, отозвала уведомление о простое, предполагающее введение режима неполной занятости, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольгу Лаврову.

— На сегодня официально о простое работников заявили три организации – «Леви Штраус Москва» (11 работников), «Адидас» (92 человека) и Mango Russian (20 сотрудников). Я не называю IKEA, потому что данная компания отозвала свое уведомление о простое в связи с тем, что работники фактически работали, осуществляли деятельность, не связанную с обслуживанием клиентов, на складах предприятия, на самом предприятии, — сказала Лаврова.

Работникам, которых могу уволить, предложили точечный подбор вакансий, а также бесплатную правовую помощь и психологическую поддержку. Кроме этого, им предлагается пройти переподготовку и повышение квалификации.

Лаврова отметила, что сейчас в регионе нет предпосылок к росту безработицы до уровня пандемийного 2020 года. Тогда число безработных увеличилось более чем в пять раз. Она пояснила, что, по данным Роструда, цифры возможной безработицы из-за санкций против России в регионе сопоставимы с 2020 годом — на уровне 50 тыс. человек. Но, по словам начальника управления занятости населения, ситуация на рынке труда не подтверждает такой прогноз.

Ранее США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Также ряд зарубежных компаний объявил о полном или частичном разрыве отношений с РФ.

Напомним, на минувшей неделе в Новосибирске открылся отечественный аналог IKEA — гипермаркет российской сети Hoff. Он расположен недалеко от торгового центра, то есть по логистике для новосибирцев, ранее делавших покупки в IKEA, изменения минимальны. Судя по ажиотажу на парковках Hoff, который сохраняется уже неделю и «радует» большими пробками жителей этой части Кировского района, ассортимент потребители также сочли приемлемым. Ранее собственники Hoff анонсировали открытие гипермаркета в конце марта, но из-за «временного ухода» ключевого конкурента, сдвинули свои планы.

Фото: flickr.com — OiMax

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : санкции простой на предприятии бизнес IKEA


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