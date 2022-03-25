Вслед за киоскерами о моратории на демонтаж заявили и рекламщики

Операторы рекламных конструкций Новосибирска предлагают мэрии ввести мораторий на расторжение договоров в условиях текущей экономической обстановки. Это и ряд других предложений, о которых ниже, представители рекламного бизнеса озвучили в ходе круглого стола «Проблемы рынка наружной рекламы в Новосибирске» при обсуждении с участием специалистов мэрии и депутатов горсовета.

— Мы еще 9 марта направили в адрес мэра письмо: в связи с текущей экономической ситуацией Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в качестве экстренных мер поддержки рынка наружной рекламы в Новосибирске предлагает объявить мораторий на прекращение договоров, исключение из схемы и демонтаж рекламных конструкций, — сообщил ведущий круглого стола, руководитель реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов. — В случае изъятия земельного участка, на котором размещается рекламная конструкция, предусмотреть механизм предоставления компенсационных мест. То есть мы как-то предвосхитили эти события.

Напомним, что ранее вопрос моратория на расторжение договоров перед руководством муниципалитета подняли операторы торговых объектов, о чем за несколько часов до круглого стола на часе прессы у главы города сообщил начальник профильного департамента Виталий Витухин.

При этом, как выяснилось в ходе обсуждения, уже до моратория имели место случаи, когда о «незаконности» своего объекта и необходимости его демонтажа оператор узнавал постфактум, получив повестку в суд по иску профильного подразделения мэрии.

— На сайте мэрии объявляют аукционы на размещение конструкций, мы участвуем, выигрываем, заключаем договор с мэрией, — рассказывает директор ООО ГБР (Городское бюро рекламы) Ирина Рогозина. — Во время действия договора конструкции исключаются из схемы. Я об этом узнала, когда получила повестку в суд, что надо снести конструкции — они исключены из схемы. Я участвовала в конференции, которую проводил Фаткин (начальник отдела формирования городской среды, главный художник города). Задавала вопрос о том, как такое происходит, но с него очень быстро съехали.

Напомним, что в судебные разбирательства едва не уперся демонтаж конструкции на площади Калинина на месте будущей стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Как сообщал учредитель рекламного оператора, — ГК «Дизайнмастер» — руководитель управления художественного облика города Олег Хорошунов вместо встречи и конструктивного обсуждения условий демонтажа ограничился официальной перепиской, а вскоре последовал судебный иск от мэрии. В результате ситуацию удалось разрулить только после экстренного вмешательства вице-мэра Анны Терешковой.

Упомянутый Хорошунов, несмотря на приглашение организаторов круглого стола поучаствовать в прямом диалоге с участниками рекламного рынка, не пришел. Не явился и его непосредственный начальник — вице-мэр Алексей Кондратьев. Городскую исполнительную власть представляла лишь чиновница департамента правовой и кадровой работы, напрямую не связанная с рекламным рынком.

Тем не менее в день проведения круглого стола пресс-служба мэрии распространила пресс-релиз о результатах работы подразделения Хорошунова на рекламных фронтах.

— Будем искать меры поддержки добросовестных участников рынка, — цитирует чиновника пресс-служба. — Самая действенная мера — убрать все незаконные конструкции. Когда один объект стоит без оплаты в бюджет, а рядом законный, за который предприниматель платит, то, конечно, это совершенно неправильные условия. Наша задача — оперативно выявить и максимально быстро убрать незаконные конструкции. Только сегодня мы демонтировали три рекламных щита 3х6. В ближайшее время планируем провести совещание с участниками рекламного рынка, будем обсуждать, как правильно сбалансировать ситуацию. Но это не касается незаконных рекламных конструкций — их в Новосибирске быть не должно.

Что касается других предложений участников круглого стола, то они касались отдельных, по мнению ряда предпринимателей, «сырых» норм художественно-архитектурного регламента. В частности, регламентом определено расстояние светодиодных конструкций от жилых домов, однако не определена степень их яркости. В качестве примера был приведен один из торговых центров Новосибирска, который хоть и расположен на предписываемом удалении от жилых домов, однако из-за расположенной на его стенах светодиодной рекламы жильцы этих домов, по выражению одного из участников дискуссии, «могут ночью, не включая свет, газеты читать». В разделе, посвященном внешнему облику вывесок, не учтены вывески, расположенные на цокольных этажах зданий, и теперь для собственников или арендаторов этих помещений встает вопрос о том, как заявить о своем бизнесе, не оказавшись вне закона. Прописано расстояние крупных рекламных конструкций от жилых домов, не прописано — друг от друга.

— В 2013 году в правилах четко трактовалось расстояние между рекламными конструкциями одного вида по линейке, — говорит директор ООО ГК «АБЛ» (Артбизнеслайн») Валерий Рыков. — То есть я имел право поставить суперсайт друг за другом через 300 м, 3х6 — через 150 м, сити-формат — через 50 м. Я четко понимал, что не имею права поставить их ближе. Сегодня управление трактует следующим образом: если я поставил суперсайт, то в радиусе 300 м ничего не должно быть вообще. Не спорю, если речь идет о новых конструкциях. Но управление ведет себя как Карлсон: Малыш, давай пошалим. Начинается вымывание конструкций в радиусе этих 300 м, хотя они все прописаны договором.

Предложения по этим вопросам участники круглого стола намерены в ближайшее время окончательно собрать, обобщить и выйти с ними на обсуждение на площадке профильной комиссии горсовета Новосибирска.

По информации мэрии Новосибирска, в марте 2022 года с улиц города были убраны 16 конструкций сити-формата. Большая часть — с Красного проспекта. В прошлом году были демонтированы около 30 конструкций сити-формата, 15 из них — также с Красного проспекта. Кроме того, в прошлом году операторами рынка в рамках концепции сокращения рекламы с улиц города были убраны 220 крупных форматов. Яркие примеры: суперсайты 5х15 около «Зеленых куполов», «Золотого яблока», на проспекте Карла Маркса, два на улице Нарымской, четыре щита 3х6 на улице Гоголя.