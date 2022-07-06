IKEA ввела ограничения на заказ товаров на онлайн-распродаже через форму заявок

— Действуют ограничения. Можно приобрести не более 70 штук одного артикула, вес товаров не должен быть больше 1 тысячи килограммов, а сумма покупок не должна составлять более 1 миллиона рублей, — сообщается на сайте магазина.

В сообщении добавляется, что некоторые артикулы доступны только в составе комбинации либо в количестве не более десяти штук петель и одного комплекта для реечного дна и перекладины в одной заявке.

После начала распродажи сайт компании работает с перебоями. На сайте можно указать ожидаемый регион доставки, посмотреть различные категории товаров, однако при попытке добавить выбранную позицию в корзину появляется окно с ошибкой.

В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников.

В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян — но у пользователей не получалось авторизоваться и добавить товары в корзину. Позже в компании пояснили, что приём заказов через корзину недоступен из-за «технических причин».