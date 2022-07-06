продвижение бизнеса в 2022 году

Не стоит отчаиваться. На самом деле осталось еще много каналов, а в ближайшем будущем старые заместят несколько новых. Главное, что теперь стоит запомнить: не делать упор только на одну площадку. Лучше поэкспериментировать и попробовать продвинуться через два, а лучше три разных канала. Или же выделить небольшие бюджеты на несколько площадок и посмотреть, насколько эффективно будет продвигаться бизнес в новых условиях.

SEO: стоит ли игра свеч?

Некоторые специалисты давно считают seo-продвижение пережитком прошлого, хотя это сейчас один из самых надежных и проверенных методов привлечения целевого трафика на сайт. Да, работает он не сиюминутно, но в перспективе дает свой достаточно богатый урожай. Пока у многих компаний сейчас период простоя из-за временного падения спроса или отсутствия товаров на складах, можно заняться раскруткой соцсетей, а также улучшением видимости сайта. Когда товар и спрос вернутся на прежние позиции, вы окажетесь на первых позициях рейтингов. После отключения Google Ads, SEO — один из реально работающих методов, дающий возможность минимизировать убытки.

Яндекс. Директ

Конкуренция и ставки в Яндекс. Директе увеличились после выхода Google Ads с российского рынка. Однако канал многим приносит новых клиентов. Для корректной работы этого инструмента следует изучить запросы, разобраться с семантикой и не только высокочастотными, но и низкочастотными запросами. Не стоит сбрасывать со счетов конкурентов, которые перенаправили бюджеты Гугла на Яндекс. Как результат, цена за клик и конверсию растут.

Держите руку на пульсе — анализируйте охват. Советуем не упускать из виду альтернативные варианты рекламной кампании. Запустите РСЯ и добавьте динамические поисковые объявления, контролируйте достаточность дневных бюджетов, источники трафика и как меняется СРС.

ВКонтакте и Одноклассники

Казалось бы, то, куда практически перестали ходить пользователи, снова актуально. ВК и Одноклассники многим рекламодателям закрывают охваты и бизнес-цели.

Пользователи отмечают удобный функционал в рекламном кабинете ВКонтакте. Там целевые действия настраивают, опираясь на то, что необходимо достичь: продажи, появление заявок или возврат пользователей. Контекст, отличие от заблокированной соцсети, позволяет демонстрировать рекламу по ключевикам. Чтобы охватить как можно большее число пользователей, рекомендуется таргетироваться минимум по двум десяткам запросов. Для выгодного выделения желательно иметь в тексте привлекательное уникальное торговое предложение.

Telegram

В этот мессенджер за короткий срок перетекла большая часть посетителей заблокированных соцсетей. За месяц их количество выросло в два раза, а количество постов выросло на 50 процентов, достигнув отметку в 9 миллионов. Благодаря этим показателям спрос на рекламу в Телеграме тоже значительно увеличился, как и число чат-ботов. Для развития бизнеса сейчас важно поддерживать активное ведение онлайн-каналов для привлечения клиентов, при этом работая над развитием альтернативных источников.

Email-маркетинг

Email-маркетинг — отличный инструмент для продвижения среди «теплых» пользователей. В условиях, когда в других источниках тихо, помогает поддерживать связь с партнёрами и клиентами. При помощи рассылки можно сообщать о предстоящих поставках и состоянии дел в организации, что даёт возможность покупателям понять, на что они в ближайшее время могут рассчитывать. Пользователи отмечают, что e-mail-маркетинг — достаточно дешёвый канал для общения. По сравнению с растущими тратами в других сетях он остаётся самым недорогим.

Экспертные площадки

Для привлечения целевых клиентов сейчас стали часто использовать Яндекс. Дзен, Пульс Mail. ru, а также блоги на сайтах организаций. Канал создаётся достаточно быстро, эксперты через тексты привлекают заинтересованных пользователей, что позволяет достигать рекламных, конверсионных и продажных целей.

TenChat

Новые возможности для пользователей открыла новая соцсеть TenChat. Это «сборная солянка» из заблокированных международных соцсетей, LinkedIn и WeChat. Платформа развивается семимильными шагами. Благодаря TenChat можно устанавливать связи с бизнесменами, принимать участие в тендерах. Для увеличения охватов не нужно тратить средства на рекламу: контакты встроенный алгоритм подберёт оптимально. Так как конкуренции на сервисе пока практически нет, это даёт возможность получения «теплых» клиентов.

Маркетплейсы

Сейчас продавать и продвигать товары можно через площадки: Яндекс.Маркет, Озон, Wildberries и другие. Покупательский спрос стал чуть ниже, но совсем люди покупать не перестали. Просто сменили поход в магазин заказами через интернет. Площадки тоже идут навстречу своим продавцам, особенно начинающим: снизили комиссионные и стоимость доставки, ввели бесплатное хранение. Все это стимулирует продавцов стартовать на маркетплейсе.

Рекламные площадки крупных сервисов

Авито, Юла в последнее время перестали быть просто досками объявлений. Для повышения узнаваемости, а также увеличения продаж их активно используют представители малого и среднего бизнеса. На Авито имеется пакет мер поддержки продавцов. Он помогает найти свою аудиторию.

Управление репутацией в интернете

От политических нападок и фейковой информации проблемы возникли у многих компаний. Сейчас главное — найти главные репутационные ресурсы, которые помогут адаптироваться к новой действительности. Самый простой вариант — создать карточки в справочниках или других источниках для последующего размещения откликов.

Для успешного продвижения бизнеса сейчас следует повысить лояльность к компании на рынке, чтобы наработать долгосрочные отношения, сформировать у потенциальных клиентов положительное мнение, чтобы, став покупателем, они хвалили и оставляли положительные отзывы продукции и услугах.