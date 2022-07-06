На стадионе в Бердске строят BMX-трассу федерального уровня

На обновлённом стадионе «Авангард» за счёт вынутых при строительстве грунтов будет построена велотрасса BMX всероссийского уровня. Пока что в регионе лишь одна такая трасса — в Новосибирске на ул. Выборная.

Реконструкция стадиона проходит в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В декабре 2021 года был завершён первый этап, сумма затрат составила 161 млн руб. В мае 2022 года начат второй этап реконструкции. Общая сумма затрат второго этапа — 153,7 млн руб. Данный этап включает в себя строительство трибун и подтрибунных помещений. Планируемый срок сдачи второго этапа — октябрь 2023 года.

Планируемые функциональные составляющие объекта: круглогодичный стадион для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований различного уровня.

Подрядная организация — ООО «Архитектурно-строительная компания-1» — сообщила о готовности завершить работы ранее установленного срока, пишет пресс-служба правительства.

Ранее редакция сообщала, что в Краснообске создадут лыжную базу.