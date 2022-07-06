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На стадионе в Бердске строят BMX-трассу федерального уровня

  • 06/07/2022, 15:04
новости Новосибирска
По контракту ее должны сдать осенью 2023 года, но подрядчик обещает запустить объект быстрее.

На обновлённом стадионе «Авангард» за счёт вынутых при строительстве грунтов будет построена велотрасса BMX всероссийского уровня. Пока что в регионе лишь одна такая трасса — в Новосибирске на ул. Выборная.

Реконструкция стадиона проходит в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В декабре 2021 года был завершён первый этап, сумма затрат составила 161 млн руб. В мае 2022 года начат второй этап реконструкции. Общая сумма затрат второго этапа — 153,7 млн руб. Данный этап включает в себя строительство трибун и подтрибунных помещений. Планируемый срок сдачи второго этапа — октябрь 2023 года.

Планируемые функциональные составляющие объекта: круглогодичный стадион для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований различного уровня.

Подрядная организация — ООО «Архитектурно-строительная компания-1» — сообщила о готовности завершить работы ранее установленного срока, пишет пресс-служба правительства.

 

 Ранее редакция сообщала, что в Краснообске создадут лыжную базу. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство спорт велотрасса


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