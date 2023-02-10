Ильдар Бикмаев стал новым директором департамента образования Омска

Коллективу департамента образования администрации Омска планируется представить нового директора. На эту должность, по данным официального сайта мэрии, назначен Ильдар Бикмаев. В начале года должность директора департамента образования покинула по собственному желанию Ольга Онищенко. Она проработала на этом посту меньше года. Успехов на новом посту Ильдару Бикмаеву пожелал мэр Сергей Шелест, а также поставил перед новым руководителем несколько вопросов.

— Первоочередные вопросы: насыщение сферы муниципального образования кадрами, капитальный ремонт школ в рамках федерального проекта, адекватная организация школьного питания, — отметил Сергей Шелест .

Ильдар Бикмаев кандидат педагогических наук. В 2010 году окончил Омскую гуманитарную академию по специальности «Государственное и муниципальное управление», затем — СиБГАФК, где получил специальность «Безопасность жизнедеятельности» с дополнительной специальностью «Физкультура и спорт» (квалификация «Учитель безопасности жизнедеятельности. Специалист по физкультуре и спорту»).

После окончания вуза он стался в нем работать. Был доцентом кафедры теории и методики туризма, преподавал такие дисциплины, как «Гражданская оборона», «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них», «Безопасность жизнедеятельности» и другие.

С марта 2022 года по январь 2023 года Бикмаев был директором частной компании — ООО «Миард» (агентство недвижимости). До этого возглавлял ООО «Акварио» Сергея Оркиша. Еще ранее работал директором бюджетного учреждения Омска «Центр ресурсного обеспечения физкультуры и спорта».

До недавнего времени Ильдар Бикмаев возглавлял риелторскую компанию «Миард». В этой должности он проработал меньше года. Также Ильдар Бикмаев три года руководил бюджетным учреждением «Центр ресурсного обеспечения физической культуры и спорта».

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