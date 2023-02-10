Рекламодателям

Ильдар Бикмаев стал новым директором департамента образования Омска

  • 10/02/2023, 14:28
департамент образования Омска
До недавнего времени Ильдар Бикмаев возглавлял риелторскую компанию «Миард».

Коллективу департамента образования администрации Омска планируется представить нового директора. На эту должность, по данным официального сайта мэрии, назначен Ильдар Бикмаев. В начале года должность директора департамента образования покинула по собственному желанию Ольга Онищенко. Она проработала на этом посту меньше года. Успехов на новом посту Ильдару Бикмаеву пожелал мэр Сергей Шелест, а также поставил перед новым руководителем несколько вопросов.

— Первоочередные вопросы: насыщение сферы муниципального образования кадрами, капитальный ремонт школ в рамках федерального проекта, адекватная организация школьного питания, — отметил Сергей Шелест .

Ильдар Бикмаев кандидат педагогических наук. В 2010 году окончил Омскую гуманитарную академию по специальности «Государственное и муниципальное управление», затем — СиБГАФК, где получил специальность «Безопасность жизнедеятельности» с дополнительной специальностью «Физкультура и спорт» (квалификация «Учитель безопасности жизнедеятельности. Специалист по физкультуре и спорту»).

После окончания вуза он стался в нем работать. Был доцентом кафедры теории и методики туризма, преподавал такие дисциплины, как «Гражданская оборона», «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них», «Безопасность жизнедеятельности» и другие.

С марта 2022 года по январь 2023 года Бикмаев был директором частной компании — ООО «Миард» (агентство недвижимости). До этого возглавлял ООО «Акварио» Сергея Оркиша. Еще ранее работал директором бюджетного учреждения Омска «Центр ресурсного обеспечения физкультуры и спорта».

До недавнего времени Ильдар Бикмаев возглавлял риелторскую компанию «Миард». В этой должности он проработал меньше года. Также Ильдар Бикмаев три года руководил бюджетным учреждением «Центр ресурсного обеспечения физической культуры и спорта».

 

Ранее редакция сообщала о том, что руководителем Сбербанка в Омской области назначена Наталья Корнева.

Фото с страницы мэрии Омска в Телеграм

136

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Омская область

Теги : новое назначение департамент образования Омска


Спецоперация на Украине

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Смена регионального оператора

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора

Пока ее обязанности переданы «Спецавтохозяйству»
Читать статью >>
Парковые проекты

Парковые проекты Новосибирской области превзошли ожидания по налогам

Даже по итогам 9 месяцев 2022 года.
Читать статью >>
Новая форма для бойцов СВО

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах

Одежду будет шить «Опытно-конструкторское бюро Гардарика», которое принадлежит сыну замруководителя Росимущества 22-летнему Артему Степаненко.
Читать статью >>
новый терминал Толмачево

Новый пассажирский терминал открылся в аэропорту Новосибирска

Участие в открытие по видеосвязи принял президент России Владимир Путин.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора

10/02/2023, 14:30

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево

10/02/2023, 13:04

Банки прекратили выдавать льготные кредиты на бензиновые машины

10/02/2023, 12:57

В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура по погибшим при обрушении части дома на ул. Линейной

10/02/2023, 12:00
Популярное

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18

Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

08/02/2023, 10:01

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16
Новости компаний

В аэропорту Толмачёво открылся новый терминал при финансовом участии Сбербанка

10/02/2023, 14:49

ВТБ предупреждает о новой схеме мошенников с фейковым приложением в AppStore

10/02/2023, 11:46

Клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей

09/02/2023, 18:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска