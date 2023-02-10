МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево

МТС реализовала полное LTE-покрытие внутри нового пассажирского терминала Толмачево в Новосибирске и обеспечила надёжным и высокоскоростным интернетом гостей и пассажиров главной воздушной гавани Сибири. Скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с позволят им с комфортом пользоваться современными сервисами на всей территории терминала площадью более 58 тысяч квадратных метров.

Высокоскоростная передача данных доступна внутри терминалов Толмачево, включая зоны регистрации, ожидания, выдачи багажа. Проведенные работы позволили увеличить скорости и расширить емкость сети на территории взлетно-посадочной полосы и привокзальной площади, где ожидается кратное увеличение гостей не только из близлежащих городов Сибири, но и других российских регионов, а также зарубежья. Абоненты МТС смогут с комфортом пользоваться мобильными приложениями, поисковыми системами и социальными сетями, а во время ожидания рейсов оперативно решать рабочие вопросы или воспользоваться развлекательными сервисами.

«Мы рады принять участие в «оцифровке» такого масштабного и стратегически важного проекта. Новый терминал соответствует столичному статусу Новосибирска и отвечает международному уровню, в том числе в части оснащения цифровой инфраструктурой. Запуск indoor-покрытия МТС создает максимально комфортные условия как для работников аэропорта, так и для пассажиров, а высокоскоростной мобильный интернет послужит базой для внедрения «облака», интернета вещей, использования Big Data и других технологий для цифровизации аэропорта и развития бизнеса», – сказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко. «Открытие нового терминала международного аэропорта Толмачево – одно из самых значимых и ожидаемых событий в регионе. И мы рады, что совместно с телеком-операторами создаем прочный фундамент для развития цифровой инфраструктуры крупного транзитного авиаузла России. Благодаря современным технологиям связи новосибирцы и гости региона могут беспрепятственно пользоваться всеми современными цифровыми услугами на всей территории крупнейшего за Уралом аэропорта», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Фото предоставлены компанией МТС