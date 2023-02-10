«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора

— Приказом Министерства ЖКХ от 10 февраля ООО «Экология-Новосибирск» лишена статуса регоператора. Сегодня последний день работы компании в этом статусе. Основание лишения статуса — непредоставление банковской гарантии и нарушение схемы потоков, когда перевозчик везет мусор не в том место, которое предусмотрено схемой размещения отходов. Такие нарушения зафиксированы в Искитиме и Бердске. С 11 февраля, приказом министерства, статус регоператора присвоен МУП «Спецавтохозяйство», — сообщил на пресс-конференции министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

В соответствии с законодательством РФ, присвоение статуса МУП САХ носит временный характер — до заключения соглашения с оператором, который будет выбран на конкурсной основе. Конкурс министерство обязано провести в течение года. Процедуру конкурса необходимо начать не позднее трех месяцев с сегодняшнего дня.

Архипов пояснил, что «Экология Новосибирск» продолжит работать и будет собирать задолженность по утилизации ТКО. С 11 февраля оплата за вывоз мусора будет направляться МУП САХ куда перейдет часть сотрудников старого регоператора. САХ будет начислять оплату, собирать средства с населения и юрлиц, а также рассчитываться с перевозчиками.

— САХ — производственная организация, которая владеет самыми крупными полигонами, у них нет опыта деятельности регоператора, но они подготовились, организовали работу, в том числе с персоналом «Экологии-Новосибирск, — добавил Архипов. — В платежках до 10 февраля будет указана «Экология-Новосибирск», с 11 февраля — МУП САХ.

По его словам, ГК «ВИС» в министерство с предложением предоставить банковскую гарантию не обращалась. Муниципальное «Спецавтохозяйство» банковскую гарантию предоставило.

Напомним, на этой неделе министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил в своем телеграм-канале о том, что прошло заседание комиссии по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. По его словам, члены комиссии единогласно проголосовали за наличие оснований лишить статуса регионального оператора «Экологию-Новосибирск», так как оператор не предоставил в министерство жилищно-коммунального хозяйства банковскую гарантию

В пресс-службе регоператора уточняли, что комиссией было принято решение о НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ для лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области. То есть о лишении статуса речи пока не идет и компания продолжает работать.

Также отметим, что согласно постановлению правительства РФ №1156, юридическое лицо, лишенное статуса регионального оператора, обязано исполнять обязанности регионального оператора до дня заключения договора с новой организацией на исполнение этих функций. Об этом неоднократно говорили и представители регоператора, и правительства области.

О том, что место «Экологии-Новосибирск» может занять МУП «Спецавтохозяйство» разговоры пошли еще весной 2022 года. Тогда часть депутатов горсовета предупреждали об опасности «складывать все яйца в одну корзину». Представители «Экотранс-Н» ( Отстранен от работы в январе 2022. — Ред.), основного перевозчика ТКО в Новосибирске, аффилированного с регоператором, предупреждали, что у муниципального предприятия может не хватить автопарка для выполнения обязательств. В январе САХ заявил, что готов работать с перевозчикам конкурента

Стоит также напомнить, что «Спецавтохозяйство» участвует в двух тендерах на заключение мусорных концессий и строительство новых полигонов. Конкуренцию муниципалам составляет компания, связанная с собственником «Руссоли» — ООО «Орбита» из Оренбурга. Первоначально компании должны были представить свои конкурсные предложения по концессии до апреля 2022 года, недавно срок сдвинут до июня.

«Экология-Новосибирск» находится в банкротстве с февраля 2022 года. В октябре в отношении компании была прекращена процедура наблюдения и введена процедура внешнего управления до апреля 2024 года. В январе 2022 прокуратура возбудила уголовное дело в связи с мошенничеством на «мусорном» рынке. 1 февраля 2022 года внешний управляющий регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление, в котором просит привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам «Экологии-Новосибирск» солидарно контролирующих должника лиц: ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС» и Группа «ВИС» (АО).

Ранее реакция сообщала, что московской компании разрешили погасить долги «Экологии-Новосибирск».

Фото из группы «Экологии Новосибирск» ВКонтакте