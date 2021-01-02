Okko проанализировал статистику просмотров за 2020 год и выявил, каким это время было для российских кинолюбителей.

— Самым популярным жанром в 2020 году стали драмы. «Серебро» в первом полугодии получили триллеры, но во второй половине года пользователи активно смотрели комедии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый месяц наибольшую популярность в Okko получал новый фильм. Так, главным фильмом мая стал «Тролли. Мировой тур», в ноябре победу одержал – «Стрельцов», а в декабре – “Глубже”.

Самыми просматриваемыми фильмами года стали «Холоп», «Паразиты», «Отель «Белград», «Текст» и «(НЕ)идеальный мужчина». В числе самых популярных сериалов оказались «Нагиев на карантине», «Содержанки», «257 причин чтобы жить», «Мир Дикого Запада» и «Игра престолов». В период самоизоляции пользователи больше всего смотрели фильм «Заражение».

Okko также определил фильмы с самыми преданными фанатами. Среди них несколько советских лент, в том числе «Москва слезам не верит. Серия 1», которую один из пользователей посмотрел 125 раз за год, «Служебный роман. Серия 1» со 121 просмотрами и «Москва слезам не верит. Серия 2», получившая 115 просмотров от одного пользователя. Преданные фанаты оказались также у таких фильмов, как «Властелин колец: Братство кольца», «Один дома 2» и «Сумерки». Наиболее верные поклонники посмотрели ленты по 107, 99 и 91 разу за год соответственно.

Вкусовые предпочтения российских кинолюбителей зависели от времени суток. В первой половине дня пользователи Okko больше смотрели контент для детей и семейного просмотра, по вечерам первенство брали образовательные программы и контент из области культуры, а в ночное время суток в топы выходило развлекательное кино и артхаус.

Наиболее странными поисковыми запросами в Okko оказались «Хочу к Меладзе», «Зачем Белка и Стрелка полетели», «Фильм про деда, как он попал в Турцию» и «Как надоел этот гребаный мир».

Okko Спорт, официальный вещатель Английской Премьер-лиги в России, определил, у каких команд в Okko больше всего болельщиков. Самый серьёзный интерес пользователи закономерно проявляли к матчам «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенала», но ближе к концу года подписчики начали активно следить за «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».

Главными футбольными противостояниями в Okko стали закончившийся вничью 1:1 матч «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» 11 ноября, игра «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» 12 декабря, завершившаяся со счётом 0:0, и матч «Эвертон» – «Ливерпуль» 17 октября, в котором каждый из клубов забил по 2 гола.

Наиболее преданные поклонники футбола посмотрели в Okko от 380 до 549 футбольных матчей Английской Премьер-лиги, MLS и других футбольных турниров за год.

— Пользователи не только смотрели спортивные трансляции, но и активно занимались спортом сами. Подборка онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса набрала более 15 миллионов просмотров, а самый ответственный атлет занимался спортом вместе с тренировкой «Домашний фитнес. Утренняя разминка» в Okko 230 раз за год, — говорится в сообщении.

Подборка «Искусство онлайн», включающая в себя спектакли, концерты и экскурсии от ведущих культурных объектов России и мира, набрала более 8 миллионов просмотров. В числе самого популярного контента оказались снятые Okko Studios «Третьяковка со Шнуром» и «Третьяковка с Хабенским», а также концерт Дениса Мацуева.

Трансляции концертов поп- и рок-исполнителей «Шоу ON!» в Okko набрали более 46 миллионов просмотров. Самыми популярными исполнителями оказались Леонид Агутин, группа «Сплин» и певица Ёлка.

Фото: pixabay.com, автор- JESHOOTS-com