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Имущество «Базы ПТК-30» попробуют продать за 137,3 млн рублей

Конкурсный кредитор определил начальную продажную цену предмета залога, порядок и условия проведения торгов.
  • 28/11/2019, 11:46
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Имущество ЗАО «База ПТК-30» будет выставлено на торги. Конкурсный управляющий Борис Кладов уведомил о том, что начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов, порядок и условия обеспечения сохранности предмета залога определены конкурсным кредитором ПАО Национальный Банк «ТРАСТ», требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества ЗАО «База ПТК-30».

«База ПТК-30» войдет в конкурсное производство

В списке указано пять нежилых зданий и право пользования на условиях договора аренды земельным участком общей площадью 27 тыс. кв. м. Как следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, стоимость начальной продажной цены доли определена 137,3 млн рублей.

ЗАО «База ПТК-30» создано в 2010 году, уставной капитал — 12,6 тысячи рублей. Занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Основной собственник — Владимир Коновалов (7,6 тысячи рублей). Решением Арбитражного суда Новосибирской области в отношении ЗАО «База ПТК-30» в январе 2019 года открыто конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов «База ПТК-30» составляет 830 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- AKuptsova

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