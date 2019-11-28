Регионы настраиваются на федеральную программу поддержки села

Причем если моральная ответственность за сельский уровень жизни будет поделена между центром и местными властями поровну, то материально-финансовым драйвером сельской «социалки» будет федеральное ведомство. Главным инструментом для решения этой задачи станет программа развития сельских территорий, анонсированная на IV Новосибирском агропродовольственном форуме. В воплощении этого замысла Новосибирской области отведено одно из референтных мест. Поскольку регион, с одной стороны, обладает хорошим агропромышленным тонусом, а с другой — всем спектром проблематики, на решение которого нацелена представленная программа.

— Качество жизни сельских жителей в прежние годы было сферой ответственности региональных властей, — объясняет предысторию проекта Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ, — Но специфика бюджетов субъектов федераций такова, что оперативно направлять средства на развитие территорий долгое время в контексте нынешней экономики не получалось. Соответственно, были губернаторы-молодцы и губернаторы-«двоечники», не преуспевшие в развитии села на подопечной территории. Разработка этой программы вывела многие аспекты в статус обязательных правил. Образование, инфраструктура, жилье — все это становится поднадзорными задачами. 37,5 млн селян по инфраструктурным параметрам жизни должны приблизиться к горожанам.

Для федерального Минсельхоза комплексное развитие сельских территорий — это стратегический тренд АПК. Программа основана на инициативах, обсуждавшихся на площадках Госдумы и Совета Федерации. В ней прописано ежегодное финансирование в размере 16 млрд рублей, из которых 8 млрд планируется направлять на дороги, а еще 8 — на прочую инфраструктуру.

— Сейчас же мы фактически вышли на 32 ежегодных миллиарда, и поиск ресурсов продолжается. Надеюсь, что искомые цифры ежегодного финансирования в объеме 72 млрд будут реализованы в ближайший период. А в ближайшие 10 лет нам надо функционально потратить триллион рублей на прогнозные заявки, которые в министерство представили регионы России, — заявил замминистра.

При этом Джамбулат Хатуов отметил, что качество проработки таких прогнозных заявок по России варьируется от высококлассного до формального и даже непригодного.

— На уровне сельских муниципалитетов градус инициативности в подготовке проектов совершенно разный, — констатировал он. — Есть муниципалитеты с уже готовыми проектами, есть те, у кого такие проекты в работе. А третья группа — те, кто не может такие проекты сделать в принципе или исполнил их формально.

Потому, по словам замминистра, актуальная задача Минсельхоза в том, чтобы оказать федеральную поддержку и в проектировании, и в постпроектном анализе, и в реализации этих проектов.

Как пояснил Джамбулат Хатуов, финансовое участие самих регионов в программе комплексного развития сельских территорий предполагается, скорее, символическое, основная часть средств будет приходить из федерального бюджета.

Причем регионы тоже делятся по тонусному уровню участия. Новосибирская область — в числе активных, поскольку в ней региональная версия такой программы уже создана и запущена. А апатичные регионы замминистра тактично не назвал вслух.

По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, тот факт, что государство приняло решение по комплексному развивающему финансированию сельских территорий, — рубежное обстоятельство для АПК.

— Условно это уже называется тринадцатым национальным проектом, — отметил губернатор. — Программа позволит координировать многие мероприятия разных программ, консолидировать их. Прежде усилия по развитию села были несколько распылены, так что консолидация реально пригодится. За последние 4 года по новосибирской областной государственной программе комплексного развития сельских территорий были направлены 2,5 млрд. А если собрать мероприятия из всех программ (транспорт, жилье, газификация, газоснабжение), то получится, что средний объем вложений в развитие села в Новосибирской области достигает 10 млрд рублей в год. Это в среднем. В 2018-м мы перешагнули планку в 13 млрд рублей.

По мнению Травникова, новая программа отнюдь не затмевает функционал уже запущенных национальных проектов, а работает сопряженно.

— Национальные проекты — нам подспорье и в этом новом контексте, — пояснил губернатор. — Они охватывают многие аспекты, важные для жизни села. Кстати, хорошо, что федеральное руководство мотивирует на творческое отношение к национальным проектам, что это не статичные форматы. Например, в нацпроекте «Образование» изначально был прописан пункт о строительстве новых школ, а ремонт школ существующих отражен не был. Между тем, именно для села проблема износа школьных зданий особенно остра. В итоге эта составляющая в нацпроекте была тоже доработана, добавлена. И первые 15 млрд на ремонт — сумма, уже подтвержденная федеральным правительством на 2020 год.

Как подчеркнул Андрей Травников, лучшая форма партнерского ответа «с мест» на меры господдержки — это технологическая оптимизация, повышение производственной эффективности, а так же прозрачное и деятельное использование федеральных средств. Последний аспект, кстати, сейчас является проблемным не столько в плане непроницаемости, сколько в плане апатичности получателей помощи на местах.

— Даже сегодняшние деньги по нацпроекту в 30% субъектов Российской Федерации не осваиваются! — посетовал по этому поводу Джамбулат Хатуов.

В свою очередь, горизонты повышения эффективности в Новосибирской области тоже довольно рельефно смотрятся.

— Область на втором месте в стране по поголовью молочного стада, но по объему производства молока только на восьмом, — констатировал губернатор. — Это значит, что мы серьезно отстаем в производительности от других областей, в том числе и от соседей по макрорегиону. Второй год подряд у нас неплохая средняя урожайность по зерну. С другой стороны, в некоторых хозяйствах и даже в целых районах урожайность за 30 или за 40 центнеров с гектара, а у кого-то — 14 и даже 12 центнеров с гектара. Средняя урожайность в итоге составляет 18 центнеров, но разрыв между крайними показателями заставляет задуматься о потенциале эффективности. В 2019-м мы эти аспекты постарались учесть при «тонкой настройке» мер господдержки областного уровня. Моя принципиальная и жесткая целевая установка — на повышение эффективности.

Как сообщил в ходе заседания Джамбулат Хатуов, его министерство подготовило на 2020 год блок дополнительных мер, которые будут стимулировать повышение эффективности господдержки. В частности, единая субсидия по новому положению теперь делится на компенсационную и стимулирующую — чтобы позволить на местах регулировать отрасли, являющиеся перспективными в данном конкретном регионе и не требующими согласования с федеральным центром.

— В целях повышения плодородия почвы мы ввели новую меру господдержки — возмещение затрат, которые аграрии несут при известковании почв, — подчеркнул Хатуов. — И уже в следующем году в бюджете Минсельхоза прописан 1 млрд рублей субсидий на эту меру господдержки. Это именно для Сибири актуально. Ибо в Сибирском федеральном округ 6 млн 200 тысяч гектар требуют раскисления. Особо кислых почв на сегодня 2 миллиона 450 тысяч гектаров. В последние 25 лет работа по раскислению практически не велась. За эту тему пора приниматься, потому что от проработки ее зависит в итоге и эффективность минеральных удобрений. Вторая задача — это внесение минеральных удобрений в научно обоснованных показателях.

Что же до финансового объема анонсированной федеральной программы развития сельских территорий, то она, бесспорно, в ряду тяжеловесов. В нее за десятилетие будут вложены более триллиона рублей.

— Задача нашей области — активно и результативно участвовать в программе, — резюмировал Андрей Травников. — Область подала заявку практически по всем направлениям, предусмотренным в программе: по жилью, коммунальному развитию и образованию. Если такие суммы целенаправленно, да еще с дополнительным финансированием с мест направить на точки роста, это позволит прорывными темпами развивать производство и переломить негативную демографию села.

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