Имущество экс-замдиректора клиники Мешалкина частично обращено в доход государства

Советский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск прокурора области к бывшему заместителю директора по научно-экспериментальной работе ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России Евгению Покушалову, взыскав в доход Российской Федерации принадлежащую ему квартиру в США (стоимостью 1 млн. 280 тыс. долларов США), сообщает прокуратура Новосибирской области.

Прокуратура установила, что с 2014 года экс-руководитель учреждения нарушил антикоррупционные требования законодательства, предусмотренные Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и приказом от 15.07.2013 № 462н Минздрава России.

Он не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о принадлежащей ему с 2014 года на праве собственности квартире (г. Нью-Йорк, США) стоимостью почти 1, 3 млн долларов США, а также о произведенных им на её приобретение расходах. Служащий также не указал о приобретении в 2017 году фирмой, совладельцем которой он является, квартиры (г. Нью-Йорк, США), стоимостью более 1, 3 млн долларов США.

В ходе прокурорской проверки не представлено доказательств приобретения недвижимости в США на законные доходы.

— С учётом того, что не были представлены полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение в США в 2014 году и 2017 году на законные доходы двух квартир стоимостью свыше 123 млн рублей, прокуратурой сделан вывод о несоответствии расходов бывшего заместителя директора по указанным сделкам его доходам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании квартиры, оформленной на юридическое лицо.

Решение суда не вступило в законную силу.