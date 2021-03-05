Травников попросил увеличить федеральное финансирование на ледовую арену

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил главу правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность дополнительного федерального финансирования на создание ледовой арены. Он пояснил, что основную финансовую нагрузку по строительству этого объекта несет областной бюджет, а софинансирование федерального бюджета составляет около 35%. При этом на область возложены обязательства по финансированию ряда других объектов.

— Это позволило бы перераспределить средства равномерно на все объекты и своевременно завершить к ЧМ и ледовый дворец, и строительство станции метро, и мероприятия по благоустройству, — отметил губернатор.

Мишустин пообещал дать поручение посмотреть, что можно сделать с финансированием, после возвращения в Москву, сообщает Интерфакс.

Напомним, Михаил Мишустин работает в Новосибирской области 4-5 марта.

10 февраля на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента аудиторы КСП Новосибирской области сообщали, что строительство ледовой арены серьезно отстает по срокам, а также говорили о целом списке выявленных замечаний.

Кроме того, тогда же сообщалось, что станция метро «Спортивная» может быть сдана уже после Молодежного чемпионата мира по хоккею – 2023. В мэрии Новосибирска эту информацию опровергли.

16 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на стройплощадке ЛДС. По его словам, общий уровень технической готовности объекта с учётом материальных запасов на площадке строительства, оборудования, материалов в стадии изготовления и поставки составляет 52%.