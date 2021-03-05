Рекламодателям

Невозвратные фитнес-абонементы и налоговый вычет

  • 05/03/2021, 17:22
Автор: Юлия Данилова
Невозвратные фитнес-абонементы и налоговый вычет
Представители фитнес-индустрии подготовили предложения органам власти на федеральном и региональном уровнях, которые могут поддержать отрасль и интерес к спорту.

По данным общероссийской Ассоциации операторов фитнес-индустрии, в 2019 году в отрасль входили около 13 тысяч объектов, где тренировались 7 млн граждан, работали 760 тысяч сотрудников. Выручка компаний отрасли составила 167 млрд рублей, объем выплаченных налогов — 45 млрд рублей. В 2020 году отрасль в целом потеряла почти 25% игроков, около 40% объема валовой выручки, 140 тысяч сотрудников и 2 млн клиентов.

Фитнес-индустрия готова перезапуститься в жестких рамках

В Новосибирской области участники рынка отмечают, что итоги подводить рано, так как их цифры продолжают меняться. До карантина в фитнес-индустрии региона работали почти 6 тысяч человек, около 3% новосибирцев занимались фитнесом.

— Согласно поручению президента РФ к 2030 году 70% россиян должны регулярно заниматься физкультурой и спортом. Мы заинтересованы в этом результате и подготовили свои предложения по стратегии восстановления бизнеса в фитнес-индустрии в новых условиях. Они переданы в правительство РФ, Госдуму, — сообщила на встрече представителей отрасли и власти в Новосибирске президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

В частности, речь идет о невозвратных дешевых тарифах на фитнес-абонементы как с билетами на самолеты.

— На наш взгляд, эта история решит две задачи. Да, человек заплатит за абонемент не 15-17 тысяч в год, а 10-12 тысяч, но если он уйдет, то бизнесмен не потеряет эти деньги. Сейчас за непредоставленную услугу предприниматель должен вернуть уплаченную сумму. В результате количество людей, которые будут заниматься спортом, вырастет, а бизнес стабилизируется, — говорит Киселева.

Еще одно предложение — налоговый вычет для граждан, по аналогии с медицинскими и образовательными услугами. Сейчас это предложение рассматривается в Госдуме. В ассоциации рассчитывают, что он будет принят в середине года, а действие налогового вычета распространится на 2021 год. В качестве альтернативы предлагается рассмотреть налоговый вычет для работодателей, когда расходы компании на фитнес для сотрудников относятся к расходам по уменьшению налоговой базы. Для фитнес-индустрии также предлагают распространить программу кэшбека, с чьей помощью правительство РФ сейчас поддерживает туристическую отрасль.

— Ключевая вещь, которая, на наш взгляд, может быть очень важна для регионов: мы разрабатываем с Минздравом РФ вопросы постковидной реабилитации. В некоторых регионах краевые больницы разработали программы восстановления людей, в том числе после завершения медицинской реабилитации. Им нужна физическая активность под присмотром профессиональных тренеров. Необязательно, что это будет клубное членство, возможны какие-то короткие программы, — говорит Ольга Киселева. — Может, стоит рассмотреть включение фитнес-услуг хотя бы в полисы ДМС или даже и в ОМС. У нас есть такие разработки, и их можно использовать на уровне региона.

Если ставки по УСН не снизят бизнес будет уходить из Новосибирска

Если ставки по УСН не снизят бизнес будет уходить из Новосибирска

Ассоциация также разработала предложения по программе льготного кредитования компаний фитнес-индустрии, продвигает предложения о снижении налоговой нагрузки для отрасли, в частности по УСН.

— Если говорить об УСН, то посмотрите, сколько составят выпадающие платежи от снижения налога, а сколько предприятия отрасли принесут в казну из-за снижения налогового бремени. Еще одна тема — поддержка в погашении задолженности по налогам и взносам за 2020 год. По нашим расчетам, здесь деньги не очень большие, но они помогут выстоять части игроков, — отметила Ольга Киселева.

Представители новосибирских фитнес-компаний сообщили, что в Тюмени осенью прошлого года вступили в действие два постановления о поддержке бизнеса в отрасли. В первом предложено профинансировать 50% арендной платы для пострадавших отраслей, во втором — половину затрат на ЖКХ. В Новосибирске по аналогичным предложениям отрасли, которые фитнес-компании отправляли в правительстве региона еще в прошлом году, так и нет ясности.

По мнению вице-президента Ассоциации операторов физической культуры и спорта, директора по развитию Fitnesplex Grand Екатерины Панферовой, чтобы выстроить системную господдержку отрасли на региональном уровне, необходимо скорректировать позицию профильного ведомства к фитнесу.

— Сейчас Минспорта региона относится к фитнесу и аэробике как к виду спорта, от отрасли требуют проводить срезовые соревнования, сдачу нормативов ГТО и т.д., по которым проводится оценка деятельности. Но у нас только 5% пользователей имеют спортивную мотивацию, 95% не хотят участвовать ни к каких видах деятельности, имеющих соревновательный эффект. Они занимаются спортом для своего удовольствия, чтобы поддерживать здоровье, им не нужны мероприятия, которые требует от нас Минспорта. Им интересны культурно-массовые мероприятия, конвенции, но эти инициативы не поддерживаются государством, — констатирует Панферова. — Органам власти непонятен механизм работы с нами как с коммерческими организациями. А без поддержки мероприятия по популяризации здорового образа жизни открытые тренировки, которые многие новосибирские операторы проводят по собственной инициативе и за свой счет, сворачиваются. Зато в Новосибирск охотно приезжают с такими проектами игроки из других городов, имеющие такую поддержку.

Предприниматели также попросили органы власти продвигать здоровый образ жизни с помощью социальной рекламы на площадках, доступных государству — через баннеры, печатные и электронные издания.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области, генеральный директор «ФОК Октябрьский», управляющая фитнес-клубом X-Fit Плаза Ольга Колмакова обозначила необходимость комплексной и системной подготовки сотрудников для рынка фитнес-услуг. По ее словам, сейчас в системе профессионального среднего и высшего образования подготовка специалистов для рынка не осуществляется.

— В Новосибирске около 400 фитнес-клубов, где работает почти 4 тысячи сотрудников тренерского состава. Где они получили образование? — рассуждает она. — С 15 февраля 2021 года вступил в силу российский профессиональный стандарт специалиста по продвижению фитнес-услуг. Он дает возможность проводить отбор квалифицированного персонала на рынке труда, прописывает критерии для определения их квалификации, что будет способствовать повышению качества оказания фитнес-услуг, минимизации рисков травмирования населения при занятии фитнесом, будет способствовать развитию национальной фитнес-индустрии.

Она предложила создать базовую кафедру фитнеса в НГПУ для подготовки специалистов высшего звена и дополнительного профессионального образования, а также в Новосибирском училище олимпийского резерва — для обучения специалистов среднего звена. В ассоциации уже подготовили и утвердили дополнительную профессиональную программу подготовки кадров. Речь идет о тех, кто уже имеет профильное образование. Кроме того, новосибирцы предложили создать в регионе центр оценки квалификации по профильным должностям. Это будет способствовать совершенствованию учебного процесса и научно-исследовательской деятельности вуза, а бизнес и научные организации получат выпускников с востребованными профессиональными компетенциями для соответствия потребностям экономики и бизнеса региона.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров предложил участникам фитнес-рынка области подготовить пакет своих предложений и представить в правительство. Он пояснил, что готов обсудить меры поддержки с другими министерствами, а также просчитать финансовую составляющую, которая при их реализации ляжет на бюджет. Впрочем, по словам главы попечительского совета реготделения «Опоры России» Игоря Салова, законодательная и исполнительная власть региона недавно вернулась к рассмотрению предложения предпринимателей о снижении ставки по УСН. Он не исключил, что в скором времени на территории Новосибирской области это решение все-таки будет принято.

Фото редакции

82

Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : фитнес-индустрия господдержка бизнес


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Соискатели в Сибири чувствуют себя на рынке труда более уверенно, чем москвичи

04/03/2021, 11:59

В Сибири сохраняются нелегальные схемы по выдаче займов населению

24/02/2021, 15:16

Сибирякам продолжают навязывать финансовые услуги

19/02/2021, 18:46

В Омске отменили масленичные гуляния в центре города

18/02/2021, 15:57

Актуальный разговор

Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин

Конкуренция на рынке лабораторной диагностики ужесточается

Все материалы

С решением какой проблемы в Новосибирске справляются хуже:

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

05/03/2021, 17:12

Искусственный интеллект предскажет сценарии коронавирусной инфекции

05/03/2021, 17:05

Андрей Травников занял 32 место в рейтинге влияния глав регионов

05/03/2021, 16:15

Новосибирская область получит 40 млн рублей на поддержку НКО

05/03/2021, 14:54
Новости компаний

Вклады в Банке «Левобережный» с повышенными процентами

05/03/2021, 16:47

Новосибирский «Ростелеком» начал новый сезон уроков по кибербезопасности

05/03/2021, 11:13

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2020 году

05/03/2021, 11:06

Абонентам Tele2 оплаченные услуги доступны независимо от баланса

04/03/2021, 12:40

ВТБ: за год пандемии россияне увеличили объем онлайн-покупок на треть

04/03/2021, 11:25

Экономика

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

Ученые усилят контроль за месторождениями и лесами Сибири

Молодым ученым могут поднять «нижнюю» планку зарплаты

Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах

Таджикистан продвигает своих трудовых мигрантов в Новосибирске

Финансы

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

От финансовых организаций требуют усилить защиту информации

Политика

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто и как «не использует» детей в политике

Глава Убинского района пошел на третий срок

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Новый депутат-«пенсионер» получил мандат Заксобрания

Недвижимость

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

В 2020 году предложение недвижимости комфорт-класса в Новосибирске резко выросло

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

3data работает над несколькими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

Три дорожные организации Новосибирской области включены в «черный список»

Из Новосибирская в Турцию по железной дороге отправлена первая партия пшеницы

Проект по формированию трансграничных коридоров в Сибири выбился из графика

Медицина

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Новосибирский «Вектор» поставил на рынок свыше 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцинация на треть повысила спрос россиян на услуги медицинских лабораторий

Авто

За месяц в России подорожали машины 25 марок

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Новые права и обязанности собственников машино-мест

Туризм

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Россиянам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Грузию с 1 февраля

Общество

С 1 марта изменился порядок начисления детского пособия

С 1 марта изменился порядок начисления детского пособия

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

Будущее Караканскому бору пропишет «Атлант»

В Новосибирск идет потепление до 0°С

Музей на набережной закроют на ремонт

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска