Невозвратные фитнес-абонементы и налоговый вычет

По данным общероссийской Ассоциации операторов фитнес-индустрии, в 2019 году в отрасль входили около 13 тысяч объектов, где тренировались 7 млн граждан, работали 760 тысяч сотрудников. Выручка компаний отрасли составила 167 млрд рублей, объем выплаченных налогов — 45 млрд рублей. В 2020 году отрасль в целом потеряла почти 25% игроков, около 40% объема валовой выручки, 140 тысяч сотрудников и 2 млн клиентов.

— Согласно поручению президента РФ к 2030 году 70% россиян должны регулярно заниматься физкультурой и спортом. Мы заинтересованы в этом результате и подготовили свои предложения по стратегии восстановления бизнеса в фитнес-индустрии в новых условиях. Они переданы в правительство РФ, Госдуму, — сообщила на встрече представителей отрасли и власти в Новосибирске президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

В Новосибирской области участники рынка отмечают, что итоги подводить рано, так как их цифры продолжают меняться. До карантина в фитнес-индустрии региона работали почти 6 тысяч человек, около 3% новосибирцев занимались фитнесом.

В частности, речь идет о невозвратных дешевых тарифах на фитнес-абонементы — как с билетами на самолеты.

— На наш взгляд, эта история решит две задачи. Да, человек заплатит за абонемент не 15-17 тысяч в год, а 10-12 тысяч, но если он уйдет, то бизнесмен не потеряет эти деньги. Сейчас за непредоставленную услугу предприниматель должен вернуть уплаченную сумму. В результате количество людей, которые будут заниматься спортом, вырастет, а бизнес стабилизируется, — говорит Киселева.

Еще одно предложение — налоговый вычет для граждан, по аналогии с медицинскими и образовательными услугами. Сейчас это предложение рассматривается в Госдуме. В ассоциации рассчитывают, что он будет принят в середине года, а действие налогового вычета распространится на 2021 год. В качестве альтернативы предлагается рассмотреть налоговый вычет для работодателей, когда расходы компании на фитнес для сотрудников относятся к расходам по уменьшению налоговой базы. Для фитнес-индустрии также предлагают распространить программу кэшбека, с чьей помощью правительство РФ сейчас поддерживает туристическую отрасль.

— Ключевая вещь, которая, на наш взгляд, может быть очень важна для регионов: мы разрабатываем с Минздравом РФ вопросы постковидной реабилитации. В некоторых регионах краевые больницы разработали программы восстановления людей, в том числе после завершения медицинской реабилитации. Им нужна физическая активность под присмотром профессиональных тренеров. Необязательно, что это будет клубное членство, возможны какие-то короткие программы, — говорит Ольга Киселева. — Может, стоит рассмотреть включение фитнес-услуг хотя бы в полисы ДМС или даже и в ОМС. У нас есть такие разработки, и их можно использовать на уровне региона.

— Если говорить об УСН, то посмотрите, сколько составят выпадающие платежи от снижения налога, а сколько предприятия отрасли принесут в казну из-за снижения налогового бремени. Еще одна тема — поддержка в погашении задолженности по налогам и взносам за 2020 год. По нашим расчетам, здесь деньги не очень большие, но они помогут выстоять части игроков, — отметила Ольга Киселева.

Ассоциация также разработала предложения по программе льготного кредитования компаний фитнес-индустрии, продвигает предложения одля отрасли, в частности по УСН.

Представители новосибирских фитнес-компаний сообщили, что в Тюмени осенью прошлого года вступили в действие два постановления о поддержке бизнеса в отрасли. В первом предложено профинансировать 50% арендной платы для пострадавших отраслей, во втором — половину затрат на ЖКХ. В Новосибирске по аналогичным предложениям отрасли, которые фитнес-компании отправляли в правительстве региона еще в прошлом году, так и нет ясности.

По мнению вице-президента Ассоциации операторов физической культуры и спорта, директора по развитию Fitnesplex Grand Екатерины Панферовой, чтобы выстроить системную господдержку отрасли на региональном уровне, необходимо скорректировать позицию профильного ведомства к фитнесу.

— Сейчас Минспорта региона относится к фитнесу и аэробике как к виду спорта, от отрасли требуют проводить срезовые соревнования, сдачу нормативов ГТО и т.д., по которым проводится оценка деятельности. Но у нас только 5% пользователей имеют спортивную мотивацию, 95% не хотят участвовать ни к каких видах деятельности, имеющих соревновательный эффект. Они занимаются спортом для своего удовольствия, чтобы поддерживать здоровье, им не нужны мероприятия, которые требует от нас Минспорта. Им интересны культурно-массовые мероприятия, конвенции, но эти инициативы не поддерживаются государством, — констатирует Панферова. — Органам власти непонятен механизм работы с нами как с коммерческими организациями. А без поддержки мероприятия по популяризации здорового образа жизни открытые тренировки, которые многие новосибирские операторы проводят по собственной инициативе и за свой счет, сворачиваются. Зато в Новосибирск охотно приезжают с такими проектами игроки из других городов, имеющие такую поддержку.

Предприниматели также попросили органы власти продвигать здоровый образ жизни с помощью социальной рекламы на площадках, доступных государству — через баннеры, печатные и электронные издания.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области, генеральный директор «ФОК Октябрьский», управляющая фитнес-клубом X-Fit Плаза Ольга Колмакова обозначила необходимость комплексной и системной подготовки сотрудников для рынка фитнес-услуг. По ее словам, сейчас в системе профессионального среднего и высшего образования подготовка специалистов для рынка не осуществляется.

— В Новосибирске около 400 фитнес-клубов, где работает почти 4 тысячи сотрудников тренерского состава. Где они получили образование? — рассуждает она. — С 15 февраля 2021 года вступил в силу российский профессиональный стандарт специалиста по продвижению фитнес-услуг. Он дает возможность проводить отбор квалифицированного персонала на рынке труда, прописывает критерии для определения их квалификации, что будет способствовать повышению качества оказания фитнес-услуг, минимизации рисков травмирования населения при занятии фитнесом, будет способствовать развитию национальной фитнес-индустрии.

Она предложила создать базовую кафедру фитнеса в НГПУ для подготовки специалистов высшего звена и дополнительного профессионального образования, а также в Новосибирском училище олимпийского резерва — для обучения специалистов среднего звена. В ассоциации уже подготовили и утвердили дополнительную профессиональную программу подготовки кадров. Речь идет о тех, кто уже имеет профильное образование. Кроме того, новосибирцы предложили создать в регионе центр оценки квалификации по профильным должностям. Это будет способствовать совершенствованию учебного процесса и научно-исследовательской деятельности вуза, а бизнес и научные организации получат выпускников с востребованными профессиональными компетенциями для соответствия потребностям экономики и бизнеса региона.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров предложил участникам фитнес-рынка области подготовить пакет своих предложений и представить в правительство. Он пояснил, что готов обсудить меры поддержки с другими министерствами, а также просчитать финансовую составляющую, которая при их реализации ляжет на бюджет. Впрочем, по словам главы попечительского совета реготделения «Опоры России» Игоря Салова, законодательная и исполнительная власть региона недавно вернулась к рассмотрению предложения предпринимателей о снижении ставки по УСН. Он не исключил, что в скором времени на территории Новосибирской области это решение все-таки будет принято.