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In Motion D2

  • 30/07/2021, 13:14
Лазерная эпиляция - это процесс удаления нежелательной растительности с помощью сконцентрированых лазерных лучей. Лазер выжигает волосяные фолликулы методом нагрева пигмента, т.н. меланина.

Читайте обзор одного из лучших диодных лазеров в России — RUIKD Lamis XL.

Характеристики диодного лазера In Motion D2

Диодный лазер In Motion D2 — это усовершенствованная модель его предшественника In Motion D1. Наиболее новая модель имеет уникальные технические свойства, имееет небольшие габариты и ее не составляет большого труда держать в маленьких кабинетах. Прибор разработан на основе новейших методик, которые способны устранить любые сложности в процессе удаления волос.

Прибор направляет волны, дающие излучение 808 нм,согласно которых процедура будет гораздо эффективнее. В зависимости от индивидуальных особенностей болевого порога, клиент может ощущать небольшие покалывания, которые прибор быстро убирает за счет встроенной системы охлаждения.

Устройство снабжено фильтром для очищения воды, что позволяет продлить его эксплуатацию.

Принцип работы диодного лазера

Устройство работает излучая волны, которые направлены на нагревание меланина и оказывают воздействие на волосяные луковицы. Нагрев волосков достигает своего пика и разрушает его, что в последующем влечет за собой умирание клеток.

При таком методе меняется структура волоса и рост значительно замедляется. Небольшая плотность излучения диодного лазера способствует глубокому проникновению, но при этом волос нагревается постепенно и препятствует новому его появлению. После такой процедуры волосы выпадают в течении 2-3 недель и к концу 4-й недели кожа становится заметно гладкой. Важно повторить процедуру, так как есть вероятность, что некоторые волоски могут вырасти заново, но они будут уже гораздо тоньше и слабее.

Важно отметить, что лазер действует только на волос, коже он не причинит никакого вреда. Применение лазера имеет одинаковый эффект не зависимо от цвета волоса и его толщины. Инновационная охладительная система разработана таким способом, что на протяжении всей процедуры клиент не ощущает дискомфорта. Основным преимуществом нового лазера является безопасность клиента и высокое качество применяемых процедур.

Инструкция по использованию диодного лазера In Motion D2

Перед эпиляцией важно подготовить кожу. На выбранный участок кожи наносится предварительно гель. Специалист и клиент предохраняются защитными очками. Мастер с помощью специального рычажка проходит по заранее обработанному гелем участку кожи, одновременно непрерывно нажимая на педаль аппарата для бесперебойной передачи лазерных импульсов на тело.

Прибор содержит несколько языков. Нужный язык выбирается перед началом процедуры. Меню содержит достаточный объем информации и подсказок, улучшающих работу. Доступный интерфейс аппарата позволяет вносить изменения непосредственно в самом процессе работы, сбои аппарата в работе можно исправить или настроить самостоятельно.

Количество процедур и перерывов между ними при работе с In Motion D2

Время процедуры зависит от густоты волоса. Зачастую процесс занимает от 5 до 60 минут работы. Также от такого показателя зависит и количество необходимых процедур: от 4 до 6. После проведения процесса может сохраниться незначительная часть волос. Важно подождать и провести повторную операцию не меньше, чем через месяц.

Важно!

Перед процедурой в течение 2 недель желательно не ходить на пляж и в солярий, а также на этот период взять паузу и воздержаться от приема лекарств.

Противопоказания к применению данного лазера

Прежде чем согласиться на такую процедуру, важно проверить кому не подходит данная процедура:

  • Заболевания кожи, герпес, шрамы;
  • Онкология, эпилепсия, диабет;
  • Беременность и период лактации;
  • Различные аллергические реакции;
  • Долгосрочное употребление лекарственных средств, которые увеличивают восприятие света.

Кто чаще пользуется лазерной эпиляцией

На данный момент многие женщины используют повседневные средства для удаления нежелательной растительности. Это может быть обычная бритва или же восковая депиляция. Такие средства конечно же весьма болезненны и причиняют весомый дискомфорт про проведении процедуры. После таких средств обычно возникают неприятные последствия: покраснение, шелушение и выросшие волосы на коже.

Если вас утомило постоянное использование бритвы или ощущения боли при восковых процедурах, а также ликвидация последствий, то лазерная эпиляция может выручить. Прибор не только безболезненно убирает волос, но и эффективно справляется с вросшими волосками. Аппарат отлично удаляет волос не зависимо от его цвета и толщины стержня. Он на долгий срок избавит пациента от изматывающих не всегда безболезненных домашних процедур эпиляции.

Система охлаждения работает постоянно, поэтому процедура будет безболезненной.

Такой прибор, как In Motion D2 нашел свое место во многих клиниках, косметических кабинетах и санаториях.

Цена диодного лазера In Motion D2

Рынок предлагает диодный лазер по цене 800 000 рублей.

Производительность диодного лазера In Motion D2

Создателем диодного лазера In Motion D2 является китайская фирма KLSi. Но при этом все составляющие лазера изготовлены в Германии, США и Италии. Производство частей диодного лазера в таких государствах гарантируют качество продукта. В России имеется официальный дилер этой компании, который проведет полную консультацию и даст рекомендации касательно устройства. При необходимости предоставляется соответствующая документация и лицензии на аппарат.

Вывод

На сегодняшний день применение лазерного диодного аппарата является наиболее удачныммрешением при выборе метода эпиляции. Применение лазера не только гарантирует безболезненное удаление нежелательной растительности, но и дает гарантию безопасности и надежности In Motion D2.

Прибор оправдает свою цену в короткие сроки при наличии постоянного потока клиентов. Соответствующая документация подтверждает безопасность аппарата. Перед выходом на рынок аппарат был предварительно протестирован многими клиниками и показал себя весьма эффективно в работе.

Фото с сайта рекламодателя

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Регионы: Россия

Теги : Медтехника


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