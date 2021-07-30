Сразу трех новосибирцев будут судить за сбор сведений и разглашение банковской тайны

Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183 УК РФ (сбор сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом) и ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, лицом, которому она была доверена по работе).

— По версии следователей регионального СКР, в декабре 2018 года один из обвиняемых обратился к ранее знакомому сотруднику филиала крупного банка в Новосибирске с просьбой предоставить ему интересующую информацию в отношении клиентов банка. После получения таких сведений мужчина распорядился ими в личных целях. В июле 2020 года бывшему работнику банка понадобилась информация о клиентах кредитного учреждения. Он обратился к знакомому сотруднику банка с просьбой сообщить необходимые сведения. Полученные конфиденциальные сведения злоумышленник так же использовал в личных целях, — говорится в сообщении.