Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения долгов

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

— Принято решение направить более 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения коммерческих долгов Новосибирской области. Высвободившиеся деньги пойдут на решение социально значимых вопросов, – прокомментировал Александр Жуков.

Соответствующее решение, касающееся Новосибирской области, было принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.