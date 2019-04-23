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«Инд-Сибирь» предоставят участок под комбикормовый завод

На заседании комиссии по масштабным инвестиционным проектам компании решено выделить землю без проведения торгов.
  • 23/04/2019, 18:30
«Инд-Сибирь» предоставят участок под комбикормовый завод

В правительстве Новосибирской области состоялось заседание комиссии по оценке соответствия объекта ООО «Инд-Сибирь» критериям, установленным законом от 01.07.2015 года № 583-ОЗ о масштабных инвестпроектах. Темой обсуждения был вопрос о реализации масштабного инвестиционного проекта ООО «Инд-Сибирь» «Создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 15 000 тонн мяса индейки живым весом в год в Колыванском районе Новосибирской области» на земельном участке площадью 101 461 кв. м. Компания запросила предоставить участок без торгов для создания в Колывани части птицекомплекса – комбикормового завода. После его ввода в эксплуатацию планируется создание около 36 рабочих мест. Площадь участка не уточняется.

«Инд-Сибирь» получил землю под строительство птицекомплекса

— Министерству экономического развития Новосибирской области подготовить проект распоряжения губернатора Новосибирской области, являющегося основанием для предоставления ООО «Инд-Сибирь» земельного участка в аренду без проведения торгов, — говорится в протоколе заседания комиссии.

Проект ООО «Инд-Сибирь» был одобрен в декабре 2017 года. Он подразумевает создание в Колывани вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 7 660 тонн мяса индейки живым весом в год с возможностью расширения производительности до 15 000 тонн. В 2017 году на его реализацию компания получила 8 земельных участков.

Фото: Юлия Данилова

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