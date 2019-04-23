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Сколько застройщиков останется на рынке?

Через 3-4 года в регионе остается только 30-40 застройщиков, а если в область придут московские компании, то и того меньше.
  • 23/04/2019, 18:43
Автор: Юлия Данилова
Сколько застройщиков останется на рынке?
Среднеотраслевая рентабельность застройщиков сегодня составляет 12,6%.

— Переход на проектное финансирование приведет к повышению роста инфляции в строительной отрасли. К концу 2019 года она может составить 8-9% в год. Кроме того, на стоимости жилья косвенно скажется повышение НДС. В итоге квадратный метр может подорожать на 6-10%, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС президент саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Строители Сибирского региона» Александр Савельев. — В феврале в Новосибирске цена за квадратный метр уже подросла на 16% — до 64,2 тысячи за кв. м. По этому показателю город находится на втором месте в России. На первом Казань — цена возросла на 19%, до 80,2 тысячи рублей за «квадрат», третье место занял Красноярск —  на 10%, Санкт-Петербург — на 8%, Москва — на 7%.

о его оценкам, среднеотраслевая рентабельность застройщиков сегодня составляет 12,6%. Если ставка по проектному финансированию будет выше, то строительство, как деятельность, теряет всякий смысл. По данным ООО «Рейтинговое агентство строительного комплекса», потенциальными банкротами по всей России могут стать компании, которые возводят 7,8 млн кв. м жилья. Для сравнения: застройщики Сибири в 2018 году сдали 6,6 млн кв. м.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев также ожидает роста цен на недвижимость на 12-15%.

— При некотором увеличении ставки по ипотечному кредитованию она пока растет, несмотря на информацию о возможном снижении, все это приведет к снижению спроса, но предложение упадет еще сильнее, — говорит он.

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Александр Савельев сообщил, что к концу апреля в Новосибирске открыты только 6 проектов, которые работают с эскроу-счетами: ЖК «Сокольники» — ПСК «Сибирь», квартал «На Декабристов» — ГК «Брусника», «Тесла-Парк» — ГК «Метаприбор», ЖК «Солнечные часы» и ЖК «Онега» — ГК «Стрижи», квартал «Софийский» — ООО «СМУ-14».

— При этом в банк, я говорю о Сбербанке, от новосибирских застройщиков поступили 28 заявок на проектное финансирование на 482 тысячи кв. м жилья. Предварительное одобрение есть по девяти, в стадии высокой проработки находится три, — уточнил эксперт.

К долгосрочным последствиям изменений финансирования отрасли Савельев отнес более глубокое проникновение государства в строительный рынок.

— Идет к тому, что все масштабные стройки будут вести несколько крупных компаний с участием государства, — констатировал он.

Сергей Николаев также прогнозирует дальнейшую монополизацию строительного рынка. По его оценкам, через 3-4 года в регионе остается только 30-40 застройщиков, а если в область придут московские компании, то и того меньше.

Александр Савельев напомнил, что вчера было подписано постановление правительства, где прописаны критерии соответствия, согласно которым застройщик может строить объект по старым правилам.

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Утверждены требования к проектам, претендующим на достройку по старым правилам

— Сегодня в регионе 44% домов имеют высокую степень готовности и попадают под действие этого постановления, то есть смогут продолжить привлекать средства дольщиков. В первом квартале 2019 года в области заключено 7,1 тысячи договоров ДДУ. Для сравнения: за 2018 год их было 28900, — говорит Савельев. — Такой рост связан с тем, что люди ожидают повышения цен на жилье.

Сергей Николаев напомнил, что застройщики уже в январе начали готовиться к работе по новым правилам, и это зафиксировано в резком росте продаж квартир по ДДУ. Они продавались аффилированным лицам уже на стадии котлована, чтобы получить необходимые 10% реализации.

При этом, по словам Николаева, часть застройщиков уже настроилась на то, что будет финансировать проекты самостоятельно, не прибегая к помощи банков. В их число могут войти СК «Русь», ООО «Зеленый дом» (аффилирован с компанией «Катрен»).

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— На этом рынке могут появиться и деньги частных инвесторов. Сейчас ликвидируется достаточно много банков, и деньги финансистов могут прийти в строительство, — не исключает Николаев. — Застройщик будет организовывать какие-то совместные предприятия с бывшими банкирами, строить и делить прибыль. Я уже знаю, что такие случаи регистрируются в Екатеринбурге.

Сейчас, по словам экспертов, региональному минстрою предстоит проработать — по каким критериям будет оцениваться 30% готовность объекта, прописанная в постановлении федерального правительства. Этих уточнений жду все участники рынка.

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